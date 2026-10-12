Abascal, aclamado en Ceuta: «Los ceutíes viven asediados por culpa de un presidente traidor y corrupto»

Santiago Abascal ha sido recibido a su llegada en el Día de las Fuerzas Armadas a Ceuta al grito de «¡PRESIDENTE!». El líder de Vox ha sido aclamando por cerca de un millar de personas que han denunciado su situación: «Los ceutíes viven asediados por culpa de un presidente traidor y corrupto».

Este lunes, Abascal ha optado por no presenciar el desfile militar del día de la Hispanidad desde la tribuna en Madrid. «No quería estar junto al gobierno traidor», ha sostenido. El líder de Vox ha internacionalizado la crisis de Ceuta junto al líder de la derecha francesa de Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, quien ha denunciado la invasión y ha sostenido que las fronteras de Ceuta son también «fronteras europeas».

El político francés Jordan Bardella, mano derecha de la líder de RN, Marie Le Pen, ha sido uno de los políticos europeos que señaló la agresión de la soberanía española por parte de Marruecos desde el principio. Abascal le ha agradecido públicamente su papel como presidente de la formación francesa y ha lanzado una advertencia si Vox logra gobernar en España.

«Creo que envía un mensaje político muy poderoso a toda Europa y a todo el mundo», ha señalado Abascal aludiendo a Bardella. «El de que los patriotas están comprometidos a defender su soberanía, están comprometidos para defender las fronteras de sus países y la de que los patriotas colaboran entre ellos para ayudarse mutuamente. Y es también una demostración del nuevo tiempo que se puede abrir en nuestras naciones y espero que también muy pronto en toda Europa, como consecuencia de la colaboración entre las fuerzas patrióticas», ha sostenido.

Tanto Abascal como Bardella han participado en la ofrenda floral en homenaje a los que dieron su vida por España, donde se han vivido los momentos más emotivos de la visita a Ceuta con centenares de personas que han acudido a acompañarles.