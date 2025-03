El ex ministro José Luis Ábalos investigado en la presunta trama de corrupción del caso Koldo no declaró ni un solo viaje a su circunscripción de Valencia en el año 2022 siendo diputado raso del PSOE. Así consta en el propio portal de Transparencia del Grupo Socialista, donde el entonces parlamentario socialista -una vez salió del Ministerio de Transportes- no da cuenta de sus desplazamientos, a diferencia del resto de sus compañeros de bancada.

En las hojas de registro que publica el Grupo Socialista sobre los viajes de sus diputados y senadores, bien a su circunscripción de origen o fuera de ella, no aparece ningún viaje realizado por Ábalos en todo 2022. En cambio, por ejemplo, sus entonces compañeros y electos también por Valencia Josefa Andrés Barea, Ana María Botella y Vicent Sarrià sí indicaron los movimientos que protagonizaron de ida y vuelta y los medios de transportes empleados durante los meses de dicho ejercicio.

Lo mismo ocurre con los senadores del PSOE electos por Valencia o por las Cortes Valencianas. Es el caso de Mercedes Berenguer, Joan Lerma y Javier de Lucas Martín. Todo ellos aportaron la referida documentación sobre sus viajes para asistir a los plenos de la Cámara Alta o a sus comisiones parlamentarias. Se trata de «desplazamientos realizados con cargo al presupuesto del Congreso».

En cambio, Ábalos no indicó ni los viajes ni los medios de transporte que empleó a lo largo de 2022, medio año después de ser cesado como ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, y como secretario de Organización del PSOE. Tras ello, mantuvo el escaño y fue reubicado por el Grupo Socialista como presidente de la Comisión de Interior, cargo que ostentó -excepto los meses en que las Cortes estuvieron disueltas por la celebración de elecciones generales- desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 26 de febrero 2024, cuando pasó al Grupo Mixto tras estallar el caso Koldo, en alusión al que fuera su asesor y hombre para todo, Koldo García.

El hecho de que Ábalos presidiera en 2022 la Comisión de Interior no le eximía en absoluto de tener que declarar sus desplazamientos ante el Grupo Socialista, como hacían otros compañeros de bancada que también eran presidentes de Comisión como la propia Ana María Botella, que estuvo al frente de la Comisión de Educación y Formación Profesional aquel año, en concreto, desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 30 de mayo de 2023. Antes de ello, Botella fue relevada precisamente por Ábalos en la presidencia de la Comisión de Interior.

Registro de viajes de los diputados del PSOE de enero y febrero de 2022.

De esta manera, no hay constancia de los viajes que realizó Ábalos entre el Congreso de los Diputados y su circunscripción de origen, esto es, entre Madrid y Valencia en todo 2022, ni tampoco los efectuados a otras circunscripciones del territorio español. En aquel ejercicio, la Comisión de Interior que presidía celebró nueve sesiones plenarias, según el registro del Congreso.

No obstante, en los más de dos años y medio en que siguió como diputado del PSOE tras salir del Ministerio de Transportes, Ábalos sólo declaró 17 viajes de ida y vuelta a Valencia como parlamentario. Una cifra bastante reducida si se tiene en cuenta que durante los periodos ordinarios (de febrero a junio y de septiembre a diciembre) hay al menos tres sesiones plenarias cada mes en el Congreso de los Diputados.

Resolución del Congreso

El PSOE señala en estos listados que «cumple con su compromiso de informar sobre los datos relativos a los desplazamientos de sus diputados y diputadas con cargo al presupuesto del Congreso». Y cita aquí la Resolución de la Presidencia del Congreso, de 18 de noviembre de 2014, en materia de control y publicidad de los desplazamientos de los parlamentarios, que establece que «cuando se trate de desplazamientos del diputado para el desempeño de su actividad parlamentaria desde o hacia su lugar de residencia habitual u ocasional, y desplazamientos desde o hacia su circunscripción de elección, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de la Cámara, dentro de los 15 días siguientes a su realización».

El Grupo Parlamentario Socialista solicita estos datos a la Cámara y los publica en su página web una vez le son facilitados. «Aquí puedes consultar dónde, por qué y cuántas veces se desplazan los diputados y las diputadas del Grupo Socialista. Diferenciamos entre dos tipos de desplazamientos: en primer lugar aparecen los desplazamientos realizados entre la circunscripción donde fueron elegidos y Madrid, donde se encuentra la sede del Congreso; y en segundo lugar, se detallan los desplazamientos que realizan a provincias que no coinciden con la de su elección, en cuyo caso se incluye la motivación del viaje», indican los socialistas.

De esta manera, prosiguen, «no sólo aportamos toda la información al Congreso, sino que también damos cuenta de ella a toda la ciudadanía a través de esta web». Y añaden: «La transparencia activa consiste en difundir la rendición de cuentas y en mostrar la información relacionada con actividades públicas y oficiales sin necesidad de que la ciudadanía envíe una solicitud relacionada con ellas». En el caso de Ábalos, especialmente respecto al año 2022, no consta información alguna.