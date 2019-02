Pedro Sánchez hace el ridículo bailando ‘Bella ciao’ en un acto de los socialistas europeos

En un acto electoralista retransmitido en directo por TVE, el presidente Pedro Sánchez presentó el jueves su libro “Manual de resistencia” junto a Mercedes Milá y Jesús Calleja, mientras un sindicato independentista dirigido por el asesino de Terra Lliure Carles Sastre intentaba paralizar Cataluña con barricadas y neumáticos ardiendo, en un huelga general alentada por el president Quim Torra.

Este fin de semana, Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. El presidente del Gobierno ha clausurado bailando la convención de los socialistas europeos en Madrid, mientras los CDR separatistas protagonizaban nuevos actos de intimidación contra los constitucionalistas.

Durante el acto, Sánchez ha acusado al PP, Ciudadanos (C’s) y VOX de imponer “un cordón sanitario” a los socialistas. La escena de Pedro Sánchez bailando Bella ciao (el canto partisano de los comunistas italianos) junto al candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha dado lugar a todo tipo de bromas en las redes sociales.

We've got a manifesto. We've got a Comon Candidate. Now mobilise. WIN. THIS. ELECTION. #ItsTime @TimmermansEU pic.twitter.com/wwhldaBLvS

— PES (@PES_PSE) February 23, 2019