Jaime Mayor Oreja: “La ideología de género es una perversión”

Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior y una de las caras más visibles del movimiento 'One of us' afirma que "la ideología de género es una perversión. Como creo que es una perversión el aborto, como creo que es una perversión la eutanasia".

Este sábado 23 de febrero, la iniciativa ciudadana One of Us, “Uno de nosotros”, presenta en París su manifiesto. One uf us nace para exigir a las instituciones comunitarias que garanticen la protección de los seres humanos desde su concepción en las áreas de competencia de la Unión Europea. Carlos Cuesta, adjunto al director de OKDIARIO, ha conversado con uno de las caras visibles de este movimiento y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

PREGUNTA. ¿Deberían empezar los partidos a posicionarse, claramente, y eliminar esta ideología de género?

RESPUESTA. Yo creo que la ideología de género es una perversión. Como creo que es una perversión el aborto, como creo que es una perversión la eutanasia. No hay sociedad que se mantenga y se sostenga sobre la legalidad del aborto y su legitimación, sobre una Ley de eutanasia o sobre la ideología de género. No es casual que hoy en Europa el desorden sea lo más característico de Europa por país y en el conjunto. ¿Por qué? Porque hay una situación en la que se ha quebrado un cierto orden. Un orden natural, un orden lógico, un orden de alguna manera sustentado por los valores que algunos defendemos.

Eso no es casual. No se puede decir que hoy la crisis es de los conservadores británicos y del nuevo orden mundial de Macron y de los italianos que tienen a comunistas en el gobierno. Es decir, la crisis tiene otra característica, otra naturaleza. No es política, es una crisis de civilización. Y eso va a explosionar y va a ser traumática esa explosión.

P. ¿Qué defiende es One of us ?

R. Fundamentalmente hacemos un diagnóstico. Un diagnóstico de la crisis, que no es política ni financiera, es una crisis de la dignidad humana. De la naturaleza de la persona, de la concepción de la persona. En el fondo es un debate de una crisis cultural. Hoy hay una nueva moda que consiste en distorsionar para mayor comodidad de todos nosotros.

Pero eso de que ‘el aborto tiene que ser un derecho, la eutanasia tiene que ser un derecho, la ideología de género’ sustituye a la concepción natural del sexo. Es decir, en el fondo es una sociedad distinta en su base. Nosotros lo que decimos es que haya pensadores intelectuales que defiendan la dignidad humana. No por razones religiosas, por razones de la razón, valga la redundancia.

C. C: Vais a tener un acto ¿cómo va a ser ese acto y qué gente va a estar?

J.M.O: El sábado 23 de febrero en París, tendremos un referente intelectual, un intelectual de primera magnitud, un filósofo medievalista francés, profesor emérito de la Sorbona, Rèmi Brague. Tendremos testimonios como por ejemplo el rector de la Universidad CEU y María San Gil que forma parte de esta plataforma. El acto va a consistir en la explicación del manifiesto.

Hay personas a las que les molesta que existamos en Europa. Yo siempre digo que no quiero imponer mis ideas a todo Europa. No quiero que todos sean cristianos. Pero lo que quiero es que yo pueda tener el derecho de poder expresar mi opinión cuando hablo de la vida, del matrimonio, de o que significa, esencialmente, lo más importante de mis convicciones personales.