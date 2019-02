Rull, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel, ha respondido durante cuatro horas a la fiscal Consuelo Madrigal, a la Abogada del Estado, Rosa María Seoane, y a su abogado, Jordi Pina, en una intervención que se puede sintetizar en diez frases:

– “Convocar un referéndum no acordado con el Estado no es considerado delito. Nos movíamos desde la convicción de que convocar un referéndum no es delito, que no merece reproche penal”.

– Sobre la DUI: “Es una declaración política, formal, solemne, pero la fuerza importante que tiene es una declaración de voluntad política en los términos que el legislador despenalizó en 1995: cuando hay una declaración política de la independencia de una parte del territorio, cuando no se utiliza la violencia no es objeto de reproche penal. En estos términos nosotros nos expresamos”.

– Después de la DUI: “No queríamos en ningún momento que se apartase la substanciación de todo este planteamiento político de un ámbito de expresión estrictamente político, democrático y pacífico…actuamos en consecuencia, no queríamos que se nos apartase de este ámbito y esto podría haber ocurrido y por eso tomamos las resoluciones que tomamos, de evitar que pudiese ocurrir esto: que se nos se desplazase de un terreno de juego democrático, pacífico cívico, por parte del Estado”.

– “He visto el relato que hace el ministerio fiscal sobre el 20S: hablan de ‘tumulto, turba, muchedumbre, masa, instrumento coactivo’. Para mí es un derecho a manifestación. Usar estos conceptos para denigrar a ciudadanos que, cívicamente, amparados en el derecho de protesta, se concentran, me parece como mínimo sorprendente. Siempre defenderé el derecho de manifestación”.

“Jamás habría pensado…”

– Sobre la actuación policial el 1-O: “Jamás hubiese podido pensar que se habría ido más allá de la ley utilizando la violencia. Pensaba que sería inaudito que cuando el Fiscal General del Estado dijo públicamente ‘que no nos obliguen a ir más allá de la ley’, que ‘ir más allá de la ley’ supusiese utilizar una violencia desbocada”. “Jamás me habría pensado que habría un nivel de violencia como el que se desplegó el 1-O ante gente pacífica y democrática”.

– “El Tribunal Constitucional tiene una déficit importante de autoridad moral. Sistemáticamente se ha dejado instrumentalizar por el Gobierno para suspender cualquier tipo de iniciativa (de la Generalitat), con lo cual la autonomía de Cataluña queda absolutamente minimizada”.

– “Ante el dilema: imperio de la ley o principios democráticos, nosotros ponderábamos siempre los dos elementos. Siempre buscábamos el equilibrio entre el imperio de la ley y el principio democrático. Había un mandato democrático claro de la ciudadanía de Cataluña. Y cumplimos con aquel mandato”.

– “No se gastó ni un euro público para celebrar el referéndum…Las finanzas de la Generalitat estaban absolutamente controladas por el Estado. Un control que limitaba el derecho a la autonomía política de Cataluña…Se utilizó (por parte del Gobierno) la legislación sobre el déficit de una manera abusiva para desactivar la autonomía operativa de la Generalitat”.

– “No sé quien hizo las papeletas (del 1-O). Estaba convencido de que habría urnas porque la fuerza de la esperanza es increíble. Tenía la convicción, la esperanza íntima, de que las urnas aparecerían, y aparecieron. Era una confianza en mi país, donde hay un volumen muy importante de ciudadanos comprometidos con esta causa de libertad”.

– ¿Condena el ‘escrache‘ en los hoteles donde se alojaban los policías del 1-O?: “El planteamiento de ‘escraches’ me ha costado verlos, pero si los ha habido o los hay, los condeno de manera rotunda”.