Jaime Mayor y María San Gil impulsan una plataforma de intelectuales europeos en defensa de la vida

La Federación Europea One of Us, presidida por Jaime Mayor Oreja, ha creado la plataforma cultural “Por una Europa fiel a la dignidad humana“, integrada por pensadores e intelectuales de todo el Continente en defensa de la vida. La ex presidenta del PP en el País Vasco María San Gil también es una de las colaboradoras de la organización.

Esta plataforma considera “indispensable”, en estos momentos de “crisis” como el actual, “la participación más activa de un conjunto de pensadores e intelectuales europeos que hagan un diagnóstico compartido de la crisis de valores que vivimos”.

La plataforma se presentará oficialmente en París, en un acto en el Senado Francés, en el Palais du Luxembourg, el próximo 23 de febrero. Desde la capital francesa, One of Us buscará establecer el método de trabajo de la plataforma y sus proyectos futuros tras su lanzamiento. El proceso de recolección de adhesiones se encuentra en pleno desarrollo, pero la federación espera que se unan más de 300 intelectuales europeos, informa Europa Press.

Universidades católicas españolas

La iniciativa cuenta con la colaboración de varias universidades católicas españolas como la Universidad Católica de Valencia, la Universidad CEU San Pablo (cuyo gran canciller, Alfonso Bullón de Mendoza, participará en el acto de París), la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Católica de Ávila.

En la reunión en París se presentarán los principales objetivos del Manifiesto de la Plataforma, redactado por el filósofo Remi Brague, profesor emérito de la Universidad de la Sorbona y de la Universidad de Múnich.

El principal tema de reflexión será el análisis de los “dilemas éticos actuales que amenazan a la sociedad europea”, donde las más de 160 personalidades invitadas a este acto, entre los que se encuentran filósofos, historiadores, abogados y doctores, “debatirán sobre la crisis moral de Europa y sus raíces principales“.

Contra la destrucción de embriones

“La preocupación por el desorden extremo que caracteriza en estos momentos la Unión Europea y cada uno de sus países, la crisis moral, la crisis de la verdad y la crisis de la persona, son elementos esenciales que determinan tanto este Manifiesto como la Plataforma Cultural One of Us, señalan desde la federación que preside Jaime Mayor Oreja.

En este sentido, esta nueva plataforma es “consciente del debate que va a vivir Europa en los próximos años”, siendo en concreto “un debate de carácter cultural, más que estrictamente político y partidario”.

La federación One of Us” se fundó en 2014, después de que casi dos millones de personas firmaran contra la destrucción de los embriones humanos. “One of Us está comprometida con el reconocimiento incondicional de la dignidad humana, además de la protección de la vida humana en las fases más vulnerables de desarrollo, pero también en los momentos de enfermedad, edad avanzada y al final de la vida”, señala en su comunicado.