Sánchez buscará la legitimidad de las urnas que no tuvo para llegar a Moncloa

Ya estamos en campaña. Prácticamente solo, únicamente acompañado de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y de la portavoz, Isabel Celaá -buena muestra de la soledad del Presidente incluso en su propio gabinete, que le seguían en una sala todos juntos-, Pedro Sánchez ha anunciado, tras veinte minutos de mitin, la fecha de las elecciones generales. Sánchez convoca finalmente a los españoles a las urnas el 28 de abril, tal como avanzó en primicia el pasado martes OKDIARIO.

La fecha fue decidida el pasado lunes por la tarde en una reunión en Moncloa del presidente con su jefe de gabinete, Iván Redondo, el ministro José Luis Ábalos, el hombre fuerte del sanchismo Ferraz, Santos Cerdán, y la vicepresidenta Carmen Calvo. Fue Calvo quien puso la fecha del 28 de abril sobre la mesa.

Hoy, antes del Consejo de Ministros extraordinario en el que Sánchez ha informado del adelanto a su gabinete, el presidente había llamado a su socio Pablo Iglesias para informarle del día elegido.

Inicialmente el presidente del Gobierno no iba a aceptar preguntas, pero finalmente ha aceptado cinco. Ahí se le ha preguntado por qué no disolvía hoy, por pactos post electorales, por la incidencia del juicio del ‘procés’ con la campaña electoral… a todo ha respondido con la obra del Gobierno socialista durante estos ocho meses. Y así va a continuar hasta que dé comienzo la campaña electoral. Entonces subirá el torno y se convertirá en el gran defensor de la unidad nacional, según fuentes de su entono, que no descartan aumentar la presión al gobierno de Cataluña si vuelven a poner en cuestión el cumplimiento de la ley.

A Pedro Sánchez le quedan dos plenos del Congreso, en los que intentará convalidar más reales decretos, y dos sesiones de control, a las que no está asegurada su presencia. Antes de la convocatoria electoral, también tiene previstos un mínimo de dos viajes, a Francia y a Bruselas, para asistir al Consejo Europeo. Ahí se trabajará un futuro laboral, en caso de ser desahuciado de Moncloa, reivindicándose como principal líder socialista de la UE. Pero tampoco descarten la repetición electoral, si no se consigue pactar gobierno tras el 28-A. En su entorno, lo ven como algo positivo. Rajoy aumentó su respaldo electoral tras la legislatura nonata que surgió del 20-D de 2015.

Y si alguien pensaba que convocar elecciones para Sánchez era algo traumático, se equivoca. Ha abandonado la sala de prensa, para asistir a la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, con una sonrisa de oreja a oreja, escoltado por su jefe de gabinete Iván Redondo, la sombra protectora de un presidente que tiene por ganarse la legitimidad de las urnas.