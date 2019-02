Soraya Rodríguez no cree que su sustitución sea una “depuración” pero avisa: “Si molesto, me aparto”

La diputada del PSOE Soraya Rodríguez no cree que su sustitución como miembro y vicepresidenta primera de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por parte de la dirección del partido se deba a una "depuración" por sus comentarios acerca de la figura del relator.

“No he tenido ningún conocimiento por parte de la dirección del grupo. Pero no creo que se me quiera depurar por haber dicho que no se puede pactar contra los que están atentando contra la unidad y pidiendo el derecho de autodeterminación”, ha explicado Rodríguez a Europa Press.

La diputada socialista, crítica con la figura del relator que aceptó el Gobierno en la nonata mesa de partidos para el diálogo sobre la cuestión de Cataluña, cree que si el movimiento del PSOE “fuese de depuración habría bastado con descolgar el teléfono”.

“Si molesto, yo me aparto”, ha sostenido Rodríguez, que ha conocido su sustitución por la prensa. “En principio dudo y me sorprendo de que en el PSOE se hable de castigo para compañeros que expresan lo que piensan: a nadie le puede sorprender lo que pienso y cual es mi posición”, ha añadido.

La exportavoz parlamentaria del PSOE en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba conservará su puesto de presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el que mejor está retribuido, precisan las mismas fuentes. Rodríguez será sustituida por el diputado del PSC José Zaragoza, encargado de los asuntos internacionales dentro de la dirección del grupo parlamentario.

La salida de Rodríguez de la Asamblea del Consejo de Europa supone la segunda purga efectuada por la dirección tras la sustitución también del expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda de la Diputación Permanente del Congreso, donde figuraba hasta hoy como vocal suplente.