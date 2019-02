La RTVE de Rosa María Mateo, colocada por PSOE y Podemos al frente del ente nacional, sigue en caída libre de espectadores... y también perdiendo por momentos su pluralidad. Este mediodía una tertuliana de Las Mañanas, que presenta la periodista María Casado, ha llamado a Pablo Casado "ultrarreaccionario" tras decir ayer el líder del PP que se necesitan que en España haya más nacimientos y menos abortos si se quieren pagar las pensiones en el futuro.

En concreto ha sido la periodista Magda Bandera la que ha insultado al presidente de Partido Popular. Casado afirmó este jueves que se comprometía a regresar cuando gobierne a la Ley del Aborto de 1985 porque, a su juicio, abortar no es un “derecho” y la norma que impulsó hace más de 30 años el Gobierno socialista de Felipe González contaba “con el acuerdo de los dos grandes partidos” y la “aceptación” de la “mayoría de la sociedad”.

Bandera es directora de La Marea, una publicación online vinculada directamente a Podemos. María Casado afirmaba para dar paso a la tertuliana que al oír a Casado sobre el aborto había empezado a resoplar, a lo que Bandera ha añadido que llevaba “24 horas resoplando”: “Esto ya no es que echáramos a Gallardón. Es que esto no tiene por dónde cogerlo. Esto ya no es ni ser conservador, es ser más que ultrarreaccionario”, ha dicho.

El vídeo ha sido publicado en Twitter por la Plataforma por una TVE libre, formada por más de 50 trabajadores que denuncian la falta de rigor y pluralidad de Radio Televisión Española y que se definen como “profesionales de RTVE unidos contra el sectarismo y el odio en RTVE”.

Además, justo antes de comentar el asunto con esta periodista, María Casado había dado paso para comentarlo a una representante de Podemos. Hay que recordar que desde la formación morada han cargado duramente contra los populares por querer limitar el aborto. La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha calificado de “insulto a las mujeres” que en “pleno 2019” se ponga en cuestión “un derecho fundamental como es el aborto libre, seguro y con todas las garantías sanitarias”, como ha hecho el PP reclamando el regreso a la Ley del aborto de 1985.

Esta última polémica se une a la protagonizada también esta misma semana por otro de los presentadores estrella de Rosa María Mateo, Xabier Fortes, presentador de Los Desayunos. El conductor utilizó su programa en la televisión pública para editorializar defendiendo la entrevista realizada por Jordi Évole en la Sexta al dictador Nicolás Maduro.

“Este fin de semana hemos asistido a un hecho totalmente surrealista: las furibundas críticas a un periodista por osar realizar una entrevista. Lo más curioso es que esas críticas, trufadas en ocasiones de insultos de todo tipo, se realizaron antes siquiera de ver dicha entrevista. Hasta este punto hemos llegado en España. Pues bien, anoche salimos de dudas: lo que hizo Jordi Évole ante Nicolás Maduro no fue ni blanqueo ni propaganda. Solo puede calificarse y clasificarse como periodismo”, afirmó Fortes.