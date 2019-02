Víctor Sánchez del Real, consultor de comunicación y profesor, lleva vinculado a VOX desde su fundación hace cinco años. Fue invitado al programa de La 2, 'Millennium', presentado por el periodista Ramón Colom. "Pregunta a bocajarro, ¿a usted le gustaría levantarse una mañana y ver cómo se llevan en camiones a 52.000 emigrantes de su Comunidad Autónoma como propone VOX en Andalucía?", le preguntó Colom a Sánchez del Real segundos después de haberle presentado, a lo que el representante de VOX le respondió que "algo tan burdo, como decir que un partido político que pide meramente que alguien cumpla la ley, siendo cargo público, decir que eso es montar a la gente en camiones, es sencillamente mentir. En eso soy radical".

El programa de este martes fue sobre “las derechas”, en alusión al PP, Ciudadanos y VOX. Entre los invitados se encontró Víctor Sánchez del Real, vinculado a la formación liderada por Santiago Abascal desde su fundación hace cinco años. Sánchez del Real es consultor de comunicación y profesor de diversos programas de grado y postgrado en la IE Business School, en la Escuela Internacional de Comunicación y en el Programa de Gabinetes de la Complutense.

La pregunta del presentador aludía a una de las peticiones que hizo VOX en Andalucía de cara a la investidura del líder del PP en la región, Juanma Moreno. Entre las 19 demandas de VOX, se encontraba la de iniciar los trámites para la expulsión de 52.000 inmigrantes irregulares en Andalucía.

La situación en el programa de La 2 se desarrolló de la siguiente manera:

“A mí me parece que el debate, desde el momento que se plantea en términos que suponen la confrontación, cuando alguien defiende las leyes, las normas y su cumplimiento, y eso se califica de radicalismo, no digo aquí sino de forma generalizada, probablemente lo de la posteridad, estamos en una fase posterior. Es decir, estamos ya en la supermentira, en la que la mera aplicación de la norma, el quererse levantar un día y que en tu país las normas que nos hemos dado democráticamente, recuerdo, democráticamente, con todas sus letras, se apliquen, evidentemente nos levantamos. No ese día, nos estamos levantando ya en un mundo de mentira. Mentira en la que se dice que por el mero hecho de defender esas normas, uno es un radical. Bueno, sea, recibimos a esos tiros a bocajararro, seamos radicales y digamos que es mentira.”.

Colom: “¿Usted no se considera radical?”.

Sánchez del Real: “¿Por qué no? Yo soy radical en muchas cosas”.

Colom: “¿Por ejemplo?”.

Sánchez del Real: “Soy radical en la defensa de la igualdad, en la defensa de la libertad, en la defensa de valores y cultura que he heredado y que quiero transmitir a mis generaciones futuras, y soy radical, sobre todo, en la lucha contra aquello que es la mentira. Y algo tan burdo, como decir que un partido político que pide meramente que alguien cumpla la ley, siendo cargo público, decir que eso es montar a la gente en camiones, es sencillamente mentir. En eso soy radical”.

Colom: “Vale. Siento si le he ofendido con lo de los camiones”.

Sánchez del Real: “No me ofendo”.

Colom: “Yo soy también absolutamente defensor del cumplimiento de la ley”.

Sánchez Real: “Me alegro”.