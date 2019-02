Guerra da la puntilla a Sánchez por la traición del mediador: “Está calcinando la democracia”

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha acusado a los integrantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar "calcinando la democracia al atender a un grupo de salteadores de la nación", en alusión a los independentistas

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha denunciado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya aceptado la figura de un “relator” para mediar al margen del Parlamento de Cataluña con los partidos independentistas que sostienen a la Generalitat de Quim Torra.

Por ello, ha acusado a los integrantes del actual Gobierno de estar “calcinando la democracia al atender a un grupo de salteadores de la nación. Por todas estas razones me siente liberado para sugerir acuerdos sensatos entre demócratas”, ha sentenciado, entre aplausos.

Así, Guerra ha recordado que en episodios claves de la Transición en los que él estuvo no hizo falta ningún “relator”, algo que ha calificado de “tamaño desatino” en el contexto actual en el que lo ha asumido Sánchez. “¿Con qué país nos comparamos? ¿Con Yemen? ¿Con Burkina Faso?”, se ha preguntado. “¿Hay alguien ahí?”, ha proseguido. Además, dirigiéndose a la vicepresidenta Carmen Calvo, pero sin citarla, ha dicho que en lugar de un “relator”, pueden utilizar una “grabadora”.

Así, Guerra ha advertido de que mantener la “dignidad” del país es más importante que la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, que los separatistas están utilizando para su chantaje.

“Me atrevo a sugerir que los partidos democráticos tengan como prioridad el acuerdo, antes que con los que no respetan las normas de derecho y quieren sustituir la democracia participativa por experimentos que siempre han terminado asolando la libertad”, ha subrayado el que fuera ‘número dos’ de Felipe González.

Lo ha hecho durante la presentación de su último libro, ‘La España en la que creo’ (Esfera de los Libros), en un acto multitudinario en el Congreso de los Diputados, que ha sido presentado por la propia presidenta de la Cámara, Ana Pastor, en compañía del catedrático de Derecho Constitucional y uno de los impulsores de Ciudadanos, Francesc de Carreras.

“Este libro lo ha escrito el autor”

“Este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo… En este mundo hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Será todo lo malo que quieran, pero es mío”, ha iniciado Guerra su exposición, levantando el primer aplauso. Y es que de fondo no sólo está la tesis doctoral de Pedro Sánchez, repleta de plagios y errores de bulto, sino también el último libro del presidente, ‘Manuel de Resistencia’, al que le ha dado “forma literaria” la ex diputada del PSOE y UPyD Irene Lozano.

Guerra ha explicado que “he escrito este libro porque en España en los últimos tiempos algunos han emprendido un camino que contradice el pacto que supuso la Transición. Algunos partidos han abandonado la Constitución como acta de paz”, ha lamentado.

“El objetivo del libro es reconocer los valores de la Constitución y apuntar posibles reformar para seguir insuflando vida a este texto. Hay 90 diputados que no sienten representados por la Constitución. Es hora de que los demócratas actúen en consecuencia”, ha incidido.

“Ya hacen cola los que piden un indulto para los nacionalistas que dieron un golpe de Estado en Cataluña y todavía no han sido siquiera juzgados. No se puede permitir que grupos minoritarios de la sociedad arrastren a todos al enfrentamiento”, ha advertido. Guerra se ha referido aquí al “trasnochado, trastornado Puigdemont… No sé si llamarle así porque entonces qué adjetivo reservo para Torra”, ha remachado. Además, ha criticado que “se haya puesto al servicio de los termiteros de la sociedad una cadena de televisión”.

Javier Fernández y Lambán

Entre los asistentes en la Sala Ernest Lluch de la Cámara baja estaban el presidente de Asturias y ex responsable de la gestora del PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez, Javier Fernández; el presidente de Aragón, Javier Lambán, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, el ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o diputados socialistas como Soraya Rodríguez, muy crítica con la figura del “relator”, Juan Luis Gordo o Ángeles Álvarez.

Guerra ha excusado además al ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ha tenido un viaje por la crisis de Venezuela, y a Enrique Mújica, que no ha podido estar por problemas de salud.

También han asistido parlamentarios de otros partidos como la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, o el ‘número dos’ de Ciudadanos, José Manuel Villegas.