Sánchez también copió a una doctoranda rumana en ‘su’ tesis, según la wiki SánchezPlag

El espacio colaborativo online SánchezPlag ha detectado que el presidente del Gobierno plagió en su tesis doctoral a una investigadora rumana llamada Nicoleta Vasilcovschi, autora de un artículo sobre diplomacia comercial.

Así lo recoge esta plataforma ciudadana, de la que informó ayer en exclusiva OKDIARIO al haber descubierto hasta ahora que el jefe del Ejecutivo copió sin referenciar correctamente o cometió errores de bulto en 177 páginas de las 341 que tiene su trabajo universitario, es decir, en un 52%.

La wiki SánchezPlag, creada el pasado septiembre y todavía activa para identificar plagios y otras anomalías en la tesis de Pedro Sánchez, revela cómo el líder socialista hizo un ‘copia y pega’ de un texto incluido en un paper (artículo científico) firmado por Nicoleta Vasilcovschi como doctoranda de la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iași (Rumanía).

Un documento que lleva por título Commercial diplomacy importance and the rol of peace promoter in the globalisation context (La importancia de la diplomacia comercial y el papel del promotor de la paz en el contexto de la globalización).

En la página 45 de su tesis doctoral Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), Pedro Sánchez señala que “Geoff Berridge y Alan James (2005) definen la diplomacia económica como ‘la labor diplomática de apoyo y promoción de los sectores empresariales e inversores del Estado nación'”. Sin embargo, tal y como advierte la wiki SánchezPlag, la obra de tales autores “fue publicada en 2001 y tuvo una nueva versión revisada en 2003”.

En ningún caso data de 2005. Entonces, ¿por qué lo incluyó así Sánchez? La razón es clara. Porque también lo escribió de esta manera Nicoleta Vasilcovschi en su artículo en inglés, que Sánchez tradujo al español para su tesis. Por ello, los investigadores de SánchezPlag subrayan que el presidente del Gobierno “copia el texto incluso con el mismo error de fecha”. Luego, en la nota al pie sí escribe como referencia la publicación de 2001.

Y otra prueba del plagio, también apuntada por la wiki ciudadana, es que Nicoleta Vasilcovschi escribe en su artículo que Berridge y James definían de ese modo el concepto de “diplomacia económica”, cuando realmente no es así. Estos autores hablan en su libro de “diplomacia comercial”; no económica. Por ello, Sánchez calca en su tesis esta disfunción conceptual cometida por Vasilcovschi.

Cuando Vasilcovschi escribió este artículo todavía no había obtenido su Doctorado en Economía y Negocios Internacionales, que obtuvo en septiembre de 2011 en la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iași (Rumanía). Por su parte, Sánchez se matriculó en febrero de 2010 en la Universidad Camilo José Cela para hacer su tesis, que defendió finalmente ante un tribunal en noviembre de 2012. Obtuvo la calificación ‘cum laude’ (máxima nota). Se da además la circunstancia de que el nombre de Nicoleta Vasilcovschi y su paper no aparecen citados en ninguna de las 341 páginas de la tesis de Sánchez.

Revisión por la UCJC

OKDIARIO publicó este jueves que la wiki SánchezPlag supone la prueba definitiva que certifica que el trabajo y la evaluación del postgrado del líder socialista debe ser revisados por la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid. Tal y como ocurrió con los ministros alemanes Karl-Theodor zu Guttenberg (2011) y Annette Schavan (2013), que perdieron el cargo a raíz de que sendas wikis, GuttenPlag y SchavanPlag, destaparan las irregularidades de sus tesis doctorales y las universidades investigaran los hechos.