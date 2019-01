El ex letrado mayor del Parlament publica un libro sobre el procés bajo el título de “No todo vale”

Antoni Bayona, quien fuera letrado mayor del Parlament durante el 1-O y la declaración de independencia, publicará un libro bajo el título "No todo vale", en el que analiza las "debilidades" de la estrategia independentista y los "excesos" cometidos tanto por la Generalitat como por el Estado.

Según han avanzado a Efe fuentes conocedoras de la publicación, el libro de Bayona verá la luz el próximo 26 de febrero, se titulará “No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del procés”, lo editará Península y contará con 396 páginas.

Bayona dejó en junio del año pasado el cargo de letrado mayor que había ostentado desde 2012 debido al desgaste y la incomodidad al desempeñar su tarea en los últimos años, cuando fue especialmente crítico en sus informes con las bases jurídicas del proceso independentista, que puso en varias ocasiones en duda.

Los letrados del Parlament estuvieron en el centro del foco mediático en los últimos años y especialmente entre 2017 y 2018, al tenerse que posicionar en diversos informes sobre las actuaciones parlamentarias de las formaciones independentistas y en muchas ocasiones haberlo hecho incluso de forma crítica.

Sustituido desde el año pasado por Joan Ridao como letrado mayor, actualmente Bayona sigue formando parte del cuerpo de abogados del Parlament.

Pero el ex letrado mayor ofrecerá ahora su visión de lo ocurrido en los últimos años del proceso independentista a través de un libro que ofrecerá una visión “libre” y personal de esta cuestión.

En la sinopsis que acompañará al libro, se destaca que se trata de “un viaje por los vericuetos legales del procés” y en el que se “destapa” lo ocurrido en Cataluña.

“En las democracias occidentales el derecho no es un mero formalismo que las instituciones puedan obviar por conveniencia. La legalidad es el eje vertebrador del sistema político y social y forma parte de la misma democracia. Pero también es cierto que deja de cumplir su función cuando no se adapta a las circunstancias cambiantes de la sociedad, porque entonces ya no es un instrumento apto para resolver conflictos. Estas dos facetas han sido duramente puestas a prueba a lo largo del proceso catalán”, se añade.

Según la editorial, Bayona “explica lo ocurrido en el último año y facilita al lector nuevas claves para comprender las debilidades de la estrategia independentista, que no ha querido asumir las limitaciones que le impone el marco en que se desarrolla”.

“Se trata también de poner sobre la mesa que se han cometido excesos desde todas las instituciones, también las estatales. Porque un objetivo, cualquiera que este sea, no puede conseguirse de cualquier manera”, sentencia el resumen editorial de ese libro.