La administradora de RTVE, Rosa María Mateo, colecciona coches oficiales: lleva 3 en 6 meses

Rosa María Mateo, la administradora única de RTVE, le ha cogido el gusto a los coches oficiales. Lleva seis meses en el cargo. Y en ese periodo ha tenido a su disposición ya tres coches oficiales con su correspondiente chófer.

El parque de vehículos del que ha disfrutado hasta el momento la máxima responsable de RTVE son: el Audi A-6 adscrito al Ente público que heredó de su predecesor José Antonio Sánchez; un Mazda 6 Sedan que fue adjudicado a su servicio personal mientras se preparaba la contratación de un nuevo vehículo y, por último, un Lexus IS 300h. Los tres coches, por supuesto con servicio de chófer. Y, en concreto el último, siguiendo sus indicaciones de gusto por los vehículos.

El primero de ellos era el vehículo oficial adscrito a ese cargo. Se trata de un vehículo de alta gama que fue contratado con ese cometido en el año 2003.

El segundo, un Mazda 6, fue puesto a su disposición porque nada más llegar al cargo la responsable de RTVE se procedió a la sustitución del vehículo oficial. La solución en ese momento, que podría haber sido la definitiva y desde luego más barata, pasó por tomar uno de los vehículos de flota de RTVE y asignárselo al uso personal de Rosa María Mateo.

La ventaja de que se trate de uno de los vehículos de utilización de la empresa es que, si el coche no se tiene que usar por esa persona concreta en ese momento, puede cubrir otra necesidad de cualquier otro directivo o de requerimientos de producción de los programas. Y puesto que se trata de un coche de la flota, siempre hay un remanente disponible: simplemente se trata de hacerlos rotar.

El coche, sin embargo, quedó a disposición de Mateo. Pero como un paso previo a la adquisición de un nuevo coche oficial para la administradora única. Ese tercer vehículo ha llegado muy recientemente. Se trata de un Lexus IS 300h, un vehículo cuyo valor de mercado oscila entre los 35.000 y los 56.000 euros.

Escándalos al frente de RTVE

La renovación de su coche oficial y el uso de hasta tres modelos no ha sentado especialmente bien en el Ente público. Y es que la administradora única de RTVE lleva acumulados ya unos cuantos escándalos. Especialmente para el más que reducido periodo de tiempo que ha transcurrido desde su llegada al ente.

Rosa María Mateo, de hecho, tuvo que dar ya explicaciones por poseer una sociedad instrumental con la que eludió el pago de al menos tres impuestos. Se trata de la mercantil Yanbu SL. Esta sociedad instrumental no tiene empleados y no ha registrado actividad desde el año 2013, pese a lo cual la periodista no ha decidido disolverla y ha seguido acumulando pérdidas.

La compañía Yanbu SL es una sociedad inmobiliaria que creó Rosa María Mateo en el año 1993. El objeto social con el que inicialmente inscribió la empresa en el Registro Mercantil fue como la “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia”.

Además, el sindicato UGT ha estallado recientemente contra Rosa María Mateo y ha denunciado el “brutal” proceso de externalización de producción de la cadena, según este sindicato, mayoritario en el grupo público.

La denuncia de UGT, que lidera Miguel Ángel Curieses, se produjo en medio del proceso de negociación del nuevo Convenio Colectivo en RTVE, negociación forzada por este propio sindicato al denunciar el anterior en agosto, nada más aterrizar Rosa María Mateo en la cadena. Por último, Mateo ha tenido que cambiar incluso su perfil biográfico como administradora única de Radio Televisión Española. Y es que allí figuraba una licenciatura en Ciencias Políticas que ella no terminó.