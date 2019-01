El PP espera que la convención sirva para “rearmar” el partido y “hablar claro” a los españoles

Pablo Casado pone a prueba de la militancia sus primeros seis meses al frente del partido y asegura que es el momento de “renovar el compromiso con los electores".

El Partido Popular se emplaza a la convención nacional de este fin de semana para coger impulso de cara a un 2019 con un mínimo de tres citas electorales en una. Los populares esperan salir el domingo del encuentro que se celebra en IFEMA con una idea clara sobre la cual construir sus propuestas electorales de cara a las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo pero con la maquinaria puesta a punto para un más que posible adelanto electoral en las Cortes Generales.

Los principales dirigentes de la formación azul han llegado a la convención “con la fuerza” y seguridad necesarias para transmitir la ilusión necesaria a sus bases de cara a la movilización a la que serán llamados este año para marcar músculo frente sus dos principales rivales electorales, Ciudadanos y VOX, con mucha menos implantación territorial. Esa es la principal fuerza de los populares y con ellos preparan esta renovación.

En declaraciones a OKDIARIO varios dirigentes han expresado sus deseos de cara a esta cita con los afiliados. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, espera que esta convención sirva para “renovar el compromiso con los electores y lanzar ya la propuesta electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas”. El secretario general del partido Teodoro García Egea y el presidente del comité electoral y ex ministro Juan Ignacio Zoido comparten que este va a ser “el año del PP”. El primero se siente “fenomenal” y “con muchas ganas de estar con todos los compañeros de España”. Zoido por su parte recuerda la toma de posesión de Juan Manuel Moreno.

El presidente de la región de Múrcia Fernando López Miras asegura que “este fin de semana hablaremos claro” mientras que el líder del PP en Cataluña Alejandro Fernández se muestra “convencido de que vamos a relanzar el Partido Popular después de unos años de gobierno en los que el partido se dedica más a la gestión de las instituciones” y recuerda que “cuando estás en la oposición tienes que rearmar el partido”, palabra que repite el ex candidato a la presidencia José Ramon García Hernández que llama a “abrirnos a toda la sociedad”. El ex ministro Jorge Fernández Díaz pide “hilar más hilo” ante una división del centro y la derecha con el auge de VOX y Ciudadanos y la ex ministra Isabel García Tejerina recalca que “tenemos a España y a los españoles como prioridad”.