Aguirre llama a los votantes a hacer del PP la casa común de una “derecha dividida en tres”

La ex presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad Esperanza Aguirre ha instado hoy a realizar el rearme ideológico del partido para que vuelva a ser la "casa común" de la derecha que está "dividida en tres".

Un rearme ideológico que ve “providencial” para frenar la “huida” de votantes del partido, según ha manifestado en declaraciones a su llegada a la convención nacional del partido, que se celebra este fin de semana en el recinto ferial de Ifema.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la convención es para conseguir ese rearme y que todos los principios y valores del partido que no han sido defendidos “con la suficiente decisión” vuelvan a ponerse “en primera línea” de la oferta que se hace a los electores.

Y, de ese modo, evitar la derecha dividida en tres que ha recibido Pablo Casadopara -ha asegurado- que el PP vuelva a ser la “casa común” de todos los que comparten principios como “la libertad, la propiedad, los impuestos bajos y la libre elección”.

Por su parte, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el partido “en ningún momento está orientado al sectarismo, todo lo contrario” porque está en manos de una nueva generación de políticos que “debate, habla claro y escucha a los votantes”.

Díaz Ayuso también ha situado a Vox fuera de este sectarismo, contra el que ayer advirtió el expresidente del PP Mariano Rajoy.

“Creo que muchos votantes del PP están pensando irse a Vox y esos no han considerado que fuesen sectarios porque sería decir que el PP lo ha sido, cuando no ha sido así”, ha explicado a este respecto, antes de constatar que hay postulados de Vox que no comparte, como tampoco comparte algunos de Ciudadanos.

En todo caso, ha considerado que el protagonista de este fin de semana es el PP y Pablo Casado y que el partido va a recuperar “todo su electorado” y ganar el voto joven, por lo que no hace falta hablar de otras formaciones políticas.