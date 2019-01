OKDIARIO en la Convención del PP: ¿Dónde se sitúan ideológicamente sus afiliados?

Los populares buscan redefinirse otra vez tras tres décadas de vida ante uno de los años con más retos de su historia

El Partido Popular cumple 30 años y tres décadas después, tras una renovación de caras y de liderazgos, el PP busca ahora redefinirse ideológicamente. El partido busca situarse en el tablero político, tras la irrupción de VOX en las últimas semanas y la obsesión de Ciudadanos de desmarcarse de Ciudadanos para competir contra el PSOE en el centro. Para encontrar ese lugar, la formación presidida por Pablo Casado reúne este fin de semana a su militancia en la primera Convención Nacional del PP de esta nueva etapa para poner negro sobre blanco a las ideas de militantes e independientes.

OKDIARIO ha acudido a esta Convención para hablar con dirigentes y afiliados para saber qué esperan de este encuentro de los populares y dónde se sitúan ideológicamente. ¿Derecha, centro o izquierda? Menos en el último extremo, hay respuestas para todos. Desde la derecha defendida por algunos afiliados al extremo centro del ex ministro José Manuel García Margallo. El ex presidente balear y senador José Ramón Bauzá por su parte asegura que “estoy siempre en el mismo sitio, el de las ideas claras”.

Este periódico también ha preguntado a los afiliados que asisten a la convención nacional que se celebra en IFEMA con quien prefieren hacerse la foto en esta reunión en la que coinciden tres hombres que han ocupado la presidencia de los populares pero que de momento no facilitan que se les pueda fotografiar juntos. ¿José María Aznar, Mariano Rajoy o Pablo Casado? ¿A cuál de ellos prefieren los afiliados? Ya les avanzamos que optan por la juventud… menos la ex ministra y diputada Celia Villalobos, que prefiere no convertir “en un Sálvame Deluxe” esta convención y pide “dejarnos de cotilleos”.

En el Partido Popular, aunque hay discrepancias sobre dónde situar el partido en el tablero político, todos sus afiliados siempre se encuentran cuando se habla de ese tablero en función de colores: “azul” lo tienen clarísimo. El domingo, cuando finalice la Convención, tal vez se cierra alguna de las puertas hoy abiertas para el acceso para dejar conducir a todos los afiliados hacía un mismo lado. El PP espera salir con las ideas claras que defendía Bauzá, para afrontar un año muy electoral y que afianzará, o no, el liderazgo de Pablo Casado.