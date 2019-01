El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este miércoles, en su discurso en el pleno del Parlamento Europeo, que el Parlamento británico haya rechazado el acuerdo para el Brexit, que él considera "el mejor posible" porque protege los intereses de ciudadanos y operadores económicos.

Sánchez, que ha insistido en que él cree que el Brexit es “una desgracia”, ha expresado su deseo de que Reino Unido elija tener “una relación más estrecha posible con el conjunto de la UE”, pero ha recordado que “la decisión es de ellos” y ha defendido los principios de la posición europea.

“Integridad del mercado interior, indivisibilidad de las cuatro libertades –personas, capitales, bienes y servicios– y autonomía de decisión de la UE”, ha enumerado Sánchez, antes de recalcar: “En el marco de estos tres puntos nos encontraremos siempre”. La primera ministra británica, Theresa May, tiene hasta el lunes de plazo para presentar sus planes tras el rechazo.

Apenas unas horas después de la votación en el Parlamento británico, Sánchez ha lamentado la decisión pese a dejar claro que la respeta. Además de dejar claro su reconocimiento al negociador principal, Michel Barnier, ha defendido que ese acuerdo contiene “un equilibrio de concesiones muy difícil de alcanzar” para conseguir una “salida ordenada”.

Ahora, ha señalado, corresponde al Gobierno británico tomar las decisiones oportunas sobre los pasos a dar. En todo caso, ha asegurado que tanto los Gobiernos nacionales como las instituciones comunitarias están haciendo ya su trabajo y adoptando las medidas necesarias para “minimizar el impacto de una posible salida sin acuerdo”.

Sánchez sigue convencido de que el Brexit es “una desgracia” con la que nadie gana y todo el mundo pierde, especialmente los británicos y, entre ellos, los más vulnerables, que necesitan el amparo de su Gobierno, pero ha reconocido que es una “decisión soberana” que el resto de europeos solo puede respetar.

En Londres, mientras tanto, la Cámara de los Comunes debatirá este miércoles y someterá a votación una moción de censura contra el Gobierno que lidera la primera ministra británica, Theresa May, tras la histórica derrota que sufrió la víspera el Acuerdo para la Retirada de Reino Unido de la Unión Europea.

La moción fue anunciada el mismo martes por el líder de los laborista y jefe de la oposición, Jeremy Corbyn, tras rechazar la Cámara de los Comunes el plan de May con 432 votos en contra y solo 202 votos a favor.

Según informa el diario The Guardian, en el caso de que prospere la moción de censura contra el Gobierno de May no habrá una convocatoria de elecciones de forma inmediata sino que se abrirá un periodo de catorce días en el que el Gobierno puede intentar volver a lograr el respaldo de los parlamentarios o se puede someter a la confianza de la cámara legislativa un nuevo ejecutivo. Según la prensa británica, lo más probable es que Corbyn no logre los votos suficientes para tumbar al Gobierno de May.

Protesta independentista

Un grupo de eurodiputados ha mostrado carteles con los rostros de los nueve políticos catalanes presos y los siete huidos, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Parlamento Europeo para reclamar su libertad.

En concreto, han mostrado estas imágenes, los eurodiputados de ERC Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras, el eurodiputado de PDeCAT Ramón Tremosa, además de la representante de PNV Izaskun Bilbao y la eurodiputada de AGE Lidia Senra.

También han participado en la protesta los eurodiputados de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), Antonio Marinho e Ivo Vajl, los eurodiputados de Los Verdes José Bové, Tilly Metz, Bart Staes y Bodil Valero, los representantes de Izquierda Unitaria Europea (GUE) Martina Anderson, Matt Carthy, Barbara Spinelli y Marie-Pierre Vieu y el eurodiputado de el partido nacionalista flamenco N-VA Marc Demesmaeker.