Aguirre, González y Granados citados a declarar por el ‘caso de los espías’

Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, y su entonces vicepresidente, Ignacio González, y Francisco Granados, consejero de Justicia, han sido citados a declarar en calidad de testigos en la Audiencia de Madrid por el caso de espionaje que salpicó al gobierno regional.

OKDIARIO ha podido saber que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el ex vicepresidente, Ignacio González; y el ex consejero de Interior, Francisco Granados, entre otros, han sido citados a declarar en calidad de testigos ante el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzgará el ‘caso de los espías’.

El juicio por el conocido como caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, un escándalo que estalló hace diez años en el que se acusaba de llevar a cabo una trama de espionaje orientada a seguir los pasos de adversarios políticos de la ex presidente de la comunidad, Esperanza Aguirre, dentro del propio Partido Popular, arrancará el próximo 4 de febrero y finalizará el día 22 de ese mismo mes y se celebrará con un jurado popular.

En el banquillo de los acusados se sentarán tres guardias civiles, un funcionario público, y dos agentes de la policía nacional -entre ellos se encuentra el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón-, acusados todos ellos por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO cuentan que entre los citados a declarar también se encuentra Salvador Victoria, el que fuera consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Aguirre y portavoz de la comunidad y consejero de Presidencia y Justicia durante la etapa de Ignacio González.

Después de que la juez de Plaza de Castilla Carmen Valcarce archivara estas investigaciones que se iniciaron en 2009 y tres veces la Audiencia de Madrid ordenara reabrirlas estimando los recursos del abogado del PSOE, Wilfredo Jurado, finalmente la juez tuvo que dictar un auto de apertura de juicio oral en contra del criterio de la fiscalía.

Ahora la Audiencia de Madrid determina que sí existen hechos enjuiciables que culpen a los acusados de “proceder durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008 a realizar seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello y dentro de su jornada laboral medios que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición destinando en consecuencia esos medios y el coste que suponían a una actividad ajena a su trabajo”.