La ‘independiente’ TVE de Rosa María Mateo publica un argumentario contra las medidas de VOX

La cuenta de Twitter del canal 24 horas publica una información que ha causado estupor entre algunos profesionales de la televisión pública. El titular mismo de la noticia es toda una declaración de intenciones: "Los bulos y desinformaciones de Vox sobre la violencia machista". El artículo en cuestión lo firma una redactora de RTVE.ES y se limita a recoger opiniones de "expertos" a los que no se identifica contra los argumentos del partido de Santiago Abascal.

El canal 24 horas difunde en su cuenta de Twitter una información que ha sorprendido a periodistas de ‘la casa’. La firma una redactora de RTVE.es y es, en la práctica, un argumentario en contra de las propuestas y el discurso de VOX sobre la ley de violencia de género. Los profesionales consultados por OKDIARIO aseguran que “esto es algo que nunca se ha hecho” y muestran su preocupación por la pérdida de independencia de la corporación.

Los periodistas críticos con la gestión de Begoña Alegría reclaman igualdad de trato para todos los grupos políticos: “Si entramos a desmentir lo que dicen los políticos lo tenemos que hacer con todos y no solo con aquellos que están más lejos de nuestras convicciones, el problema no es hacer un periodismo crítico sino hacerlo solo contra aquellos que nos pueden gustar menos”.

La noticia ha sido criticada en redes sociales por su falta de pluralidad. No da voz a opiniones que defiendan los postulados del nuevo partido de la derecha y abundan los “expertos” en contra. La redactora se ha tomado el trabajo de refutar uno a uno los postulados de VOX pero no se pone en contacto con ninguno de los colectivos que defienden equiparar a hombre y mujer en penas. “La pluralidad es eso dar voz a los que opinan en contra”, insisten los trabajadores que no comulgan con la actual deriva de los informativos.

Rosa María Mateo ha puesto a VOX en el punto de mira de la televisión pública y los Telediarios comienzan a atacar sin disimulo los planteamientos de la formación de derecha como no se ha hecho antes con ninguna otra fuerza política. Este miércoles el Telediario de Ana Blanco abrió con la noticia de cien asociaciones de mujeres convocando manifestaciones contra las peticiones del partido de Abascal. Lo hacía en plenas negociaciones de PP y VOX para llegar a un acuerdo de investidura de Juanma Moreno para la presidencia de la Junta.

La Plataforma por una TVE Libre ha criticado también cómo en los noticiarios se está colocando el acento más en la polémica sobre el apoyo de VOX que en el hecho inédito de que haya un cambio de Gobierno en una comunidad donde sólo habían gobernado los socialistas. Fuentes de esta Plataforma de trabajadores afean que se utilice la televisión que pagan todos los españoles para hacer frente a cualquier partido, sea el que sea.

Desde esta Plataforma creen que hay una estrategia para situar al PP y Ciudadanos fuera del centro político. Denuncian cómo el Telediario está asumiendo tareas propias de la portavoz del Gobierno, con Ana Blanco leyendo a cámara frases textuales que llegan, posiblemente, desde la Secretaría de Estado de Comunicación.

En el tuit que ha hecho público este colectivo de profesionales se acusa a la Dirección de Informativos y a Ana Blanco de plegarse al discurso oficial del Gobierno. Critican que utilicen un calificativo como “ultras” en fuentes que apenas se identifican. Creen que se está utilizando la televisión de todos.