La custodia policial de Zaplana en el hospital impidió a un grupo de jóvenes cantarle un villancico

Los dos policías que custodian la habitación en la que se encuentra ingresado Eduardo Zaplana en el hospital La Fe de Valencia negaron la entrada a un grupo de jóvenes que pretendía cantar un villancico al ex ministro como hicieron con otros enfermos.

Los hechos ocurrieron tres días después de que Eduardo Zaplana, que padece leucemia desde hace tres años, ingresara de urgencia en el hospital La Fe, adonde fue trasladado desde el centro penitenciario de Picassent con graves problemas respiratorios derivados de un mal funcionamiento de su pulmón izquierdo.

Ese viernes, 20 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones navideñas en los centros escolares, un grupo de jóvenes estudiantes y profesores que integran el Orfeón Universitario decidieron amenizar, como cada año, con canciones navideñas la estancia de los pacientes ingresados en el hospital.

El coro recorrió las plantas de psiquiatría e infantil del hospital y, también visitaron a algunos pacientes de otras unidades, con el objetivo de cantar sus villancicos para “arrancar más de una sonrisa”, aseguran.

OKDIARIO ha podido saber que este grupo de adolescentes y profesores solicitaron cantarle un villancico a uno de los enfermos que acaba de ingresar en estado grave. Se trataba del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. Sin embargo, los dos policías que custodian la habitación les respondieron que “en esa habitación se encontraba un preso que no puede recibir ninguna visita del exterior”.

El día de Nochebuena, la juez María Isabel Rodríguez, que instruye el caso Erial por el que está siendo investigado el ex ministro, impidió al arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y al capellán del Hospital La Fe visitar a Zaplana. En este caso los agentes explicaron que la decisión no les correspondían a ellos sino a la magistrada que mantiene en prisión preventiva al ex alto cargo del PP desde hace siete meses.