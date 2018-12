Dani Mateo vuelve a liarla: “España no existe, es la suma de sus partes”

Dani Mateo ha vuelto a liarla, esta vez por un tuit en el que desprecia el concepto unitario de la nación española: “España no existe, es la suma de sus partes. Si logramos que todas se sientan queridas, respetadas y dentro de un proyecto motivador, seremos la hostia. Si apostamos por la España por cojones…”, ha escrito en una de sus cuentas de redes sociales.

El humorista sigue con sus desprecios a España. Primero se sonó los mocos en una bandera de España en su programa de televisión en laSexta. Después se supo, OKDIARIO lo desveló, que como Pedro Duque o Màxim Huerta, el presentador escondía varios inmuebles en una patrimonial para dejar de pagar impuestos.

Ahora su comentario le ha vuelto a servir para recibir un importante número de críticas –también tiene mucho seguidor que le apoya– por su desprecio al concepto de España, la nación más antigua de Europa y que, al contrario de lo que piensa Mateo, ya fue “la hostia” en su momento.

Al cómico catalán le han dado su propia medicina. La mayoría de los comentarios se han referido, precisamente, a la ruptura social que existe en Cataluña por culpa del independentismo: “Cómo me gusta mi tierra. Y Tarragona y el Valle de Arán y Hospitalet… Cataluña no existe. Cataluña es la suma de sus partes. Si logramos que todas se sientan queridas, respetadas y dentro de un proyecto motivador, seremos la hostia. Si apostamos por la Catalunya per collons…”, le ha contestado uno de sus ‘haters’ haciendo un símil entre lo que ha dicho Mateo y cómo se podría aplicar en Cataluña para evitar imposiciones y enfrentamientos.

También le han recordado a Mateo que en su tierra no todo el mundo es libre y que el independentismo en estos momentos es poroso a otras comunidades como Valencia o Baleares. “Imponéis por cojones el catalán a más de media Cataluña, a toda Baleares y a toda Valencia. Imponéis, por cojones, multas por rotular en español. Imponéis por cojones la Cataluña tractoriana. Imponéis, por cojones, el odio a España. Sois totalitarios. Ya no engañas a nadie”, le han recriminado.

¿Y los patrocinadores de tus programas existen o ya se han ido todos? — Percival Manglano (@pmanglano) December 24, 2018

Cómo me gusta mi tierra. Y Tarragona y el Valle de Arán y Hospitalet… Cataluña no existe. Cataluña es la suma de sus partes. Si logramos que todas se sientan queridas, respetadas y dentro de un proyecto motivador, seremos la hostia. Si apostamos por la Catalunya per collons… — Ciudadano Caín (@ciudacain) December 24, 2018

Y Cataluña es la suma de sus partes, pero aquí unos somos colonos y la "llengua pròpia' y "Identitat" la ponen solo otros.

Igual si todos fuéramos queridos… — Meteko (@pMeteko) December 24, 2018

Imponéis por cojones el catalán a más de media Cataluña, a toda Baleares y a toda Valencia.

Imponéis, por cojones, multas por rotular en español.

Imponéis por cojones la Cataluña tractoriana.

Imponéis, por cojones, el odio a España.

Sois totalitarios. Ya no engañas a nadie. — ESPAÑOL VIVO (@riduran_p) December 24, 2018