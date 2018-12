Zapatero elogia al chavismo junto a Monedero: “Hay muchos amigos del odio hablando de Venezuela”

El ex presidente socialista, que ha jugado un papel de mediador entre el régimen de Maduro y la oposición, cuenta a Monedero que, pese a sus infructuosas gestiones, seguirá "trabajando para que ese país encuentre un camino de dialogo"

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no duda en elogiar al chavismo en una entrevista concedida a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, en su programa En la Frontera emitido en PúblicoTV. El ex jefe del Ejecutivo socialista, que ha jugado un papel de mediador entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, afirma también que, pese a sus infructuosas gestiones, seguirá “trabajando para que ese país encuentre un camino de dialogo”. Y carga contra los apoyos españoles a los opositores: “Hay muchos amigos del odio hablando de Venezuela”.

“¿Está usted contento de la tarea realizada en Venezuela?”, le pregunta Monedero. Y Zapatero responde: “Estoy… con el sentimiento de la responsabilidad de haber realizado una tarea y de seguir realizándola para evitar un conflicto grave. Lo que pasa es que esto en política no sirve”, sostiene.

“Yo le digo a mis amigos que he estado allí dos meses en verano de 2017, con manifestaciones en la calle, y estaba yo solo de la comunidad internacional reuniendo a Gobierno y oposición en el hotel Meliá de Caracas, donde a veces era difícil reunirse por cómo estaba la calle. Bueno, pues tengo la satisfacción conmigo mismo únicamente de haber contribuido a que la situación no haya ido peor”, declara. En este punto, Zapatero asegura que él piensa “seguir trabajando para que ese país encuentre un camino de dialogo; hay muchos enemigos del diálogo y muchos amigos del odio hablando de Venezuela, y mucha ignorancia de lo sucedido en los últimos 30 años y de lo que sucede en Venezuela”.

Preguntado por Monedero por la “fijación”, a su juicio, que “hay con Venezuela por parte de la derecha”, Zapatero contesta esgrimiendo “dos razones”. Una, porque, según dice, “Venezuela es un país económicamente muy poderoso y geopolíticamente ahora se libra ahora una batalla entre EEUU y China, donde los europeos y los españoles deben estar muy atentos”; y otra, porque “el chavismo y toda la fuerza que tuvo en su momento representó un auténtico desafío a lo que era la derecha, además con muchas victorias electorales; fue un desafío altivo, con fuerza de denuncia”, subraya Zapatero.

Pero el ex presidente socialista no sólo dedicó piropos al chavismo, al que ha dado continuidad el régimen de Maduro, sino que también criticó a la oposición. “Creo que una de las claves de toda la situación que hemos vivido en los últimos años, sobre todo desde 2015 donde la oposición ganó la Asamblea Nacional, es que luego la oposición realmente en los procesos de diálogo se enfrentaba a un problema, que es definir qué candidatura unida a la presidencia podían tener. Y creo que todavía siguen en ese problema”, señala Zapatero.

Además de atacar a la oposición, el ex secretario general del PSOE también arremete contra lo que llama “fuerzas externas radicales” que, según él, lo que quieren no es un acuerdo en Venezuela que nos lleve a unas elecciones, que restituya la institucionalidad, que reencuentre la convivencia o que ayude a salir de la situación económica, donde las sanciones han sido nefastas”, enfatiza.

“Armas de destrucción masiva”

“Dentro de unos años -prosigue Zapatero-, como pasó con las armas de destrucción masiva, será sumido por la comunidad internacional el error de estas sanciones de Estados Unidos que dañan al país. Si el objetivo era acorralar y tumbar al Gobierno de Maduro, pues parece que el tiempo pasa…”, añade el entrevistado.

Respecto a la visión que hay España de la pobreza y la violación de derechos humanos en Venezuela, Zapatero comenta que “lo que es más sorprendente del centro-derecha es que son grandes defensores de la Transición democrática y de la Constitución y eso fue un pacto, un acuerdo. No empezamos a hacer la Constitución y la Transición democrática demonizando al adversario, diciendo que era un autoritario y un fascista, sino que hicimos ese acuerdo sentándonos, respetando y reconociendo; no sembrando el odio, sino el reencuentro, deberían aplicar ese método que tanto defienden”, concluye.