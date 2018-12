VOX cree que muchos andaluces querrán celebrar con las uvas “el cambio de régimen socialista”

VOX ha criticado la “falta de liderazgo” y “compromiso” del PP y del Gobierno regional con los riojanos. En un comunicado, la formación ha señalado que hemos asistido los riojanos a la “manifestación del sentimiento de derrota de un PP a la deriva. La retirada de presupuestos exige la dimisión de Ceniceros como presidente del Gobierno regional”.

La Ley de Presupuestos es la norma más importante que se puede aprobar en un Parlamento, ya que es el reflejo del proyecto político que se pretende impulsar en un territorio. La retirada de presupuestos del Parlamento “evidencia el temor de Ceniceros a perder mañana la votación programada en el Pleno, ante las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los Grupos Parlamentarios”.

Con la retirada de los presupuestos el día anterior al pleno, el proyecto del PP “se ha rebajado a la altura de partidos políticos como Psoe, Podemos o Ciudadanos”. “Ha dilapidado el esfuerzo realizado por los empleados públicos, demostrando que el objeto de la presentación de unos presupuestos en el Parlamento ha sido un teatro, que no responde más que a su interés particular de aparentar un esfuerzo negociador que nadie cree”, ha señalado la formación.

La representación del PP en La Rioja “constituye un vergonzoso acto de desprecio y cobardía de la clase política que se encuentra actualmente en las instituciones”. Con la retirada de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2019 los riojanos “han podido ver el miedo de Ceniceros a perder el debate político de los presupuestos presentados al parlamento”.

El Partido Popular ha demostrado con la manifestación de hoy “su falta de proyecto, y su muerte política”. De esta forma, “hemos podido constatar los riojanos que no corre la sangre por las venas del PP. Si Ceniceros no tiene la gallardía de defender los Presupuestos que el Gobierno que dirige ha elaborado, porque sabe que no cuenta con el respaldo del Parlamento, está obligado a presentar su dimisión”. Los datos de los distintos informes que alertan de “la pérdida progresiva de la relevancia económica de La Rioja a lo largo de esta legislatura en relación con el resto de las Comunidades Autónomas son incompatibles con la actitud política del Gobierno de La Rioja y el PP”.