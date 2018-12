Inda: “Si no fuéramos intolerantes con los intolerantes Hitler gobernaría el mundo”

El director de OKDIARIO dejó claro durante el debate en LaSexta Noche que “hay que ser intolerante con los intolerantes”, explicando que “si no lo hubiéramos sido, Hitler gobernaría el mundo. Si no lo hubiéramos sido, ETA mandaría en el País Vasco con las armas. A lo mejor, el Estado Islámico gobernaba en España si no fuéramos intolerantes como los intolerantes, y las mujeres estarían obligadas a llevar un burka”.