El PP elige al empresario antiseparatista Josep Bou candidato a la Alcaldía de Barcelona

Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, será el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, según ha podido confirmar OKDIARIO. El presidente ‘popular’, Pablo Casado, viajará este domingo a la capital catalana después de que el Comité Electoral Nacional -que se reunirá a lo largo de la semana- ratifique el nombre del candidato elegido.

Bou se convierte así en la elección de los ‘populares’ para competir por el consistorio barcelonés, en una quiniela en la que sonaron otros aspirantes como la actual vicesecretaria de Programas, Andrea Levy e incluso la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat.

El presidente de los empresarios es no solo una apuesta fuerte con vistas a atraer a un sector del electorado fuertemente contrario al proceso independentista. Se trata también de un perfil idóneo con vistas a competir con Manuel Valls, candidato de Ciudadanos, y forjar a posteriori una alianza que evite que la alcaldía caiga en manos de un acuerdo entre ERC y los ‘comunes’ con un eventual apoyo del PSC. El pacto de constitucionalistas obligaría a los de Iceta a posicionarse definitivamente sobre su respaldo al secesionismo.

El nombramiento de Bou como candidato confirma, de otro lado, la estrategia del PP de concurrir en solitario, después de que, meses atrás, se plantease la posibilidad de hacerlo en la plataforma liderada por Valls. Una opción que nunca fue del agrado de los ‘populares’, más partidarios de apostar por personas que se identifiquen con su proyecto político.

Firme apuesta por la Constitución

Perteneciente a una familia de empresarios dedicados al pan, Bou fue elegido presidente de Empresarios de Cataluña en 2015 y desde entonces se ha convertido en una de las voces más críticas contra el órdago independentista.

En su designación como presidente de los empresarios, ya se marcó como uno de sus principales objetivos “explicar a las empresas catalanas las ventajas de mantenernos en España”, y para ello, dijo, “iremos puerta a puerta y buscaremos abrir los ojos a los empresarios que se ponen de perfil o miran hacia otro lado cuando se les habla del proceso impulsado por el Gobierno de la Generalidad”. Desde entonces, Bou ha alertado de los riesgos económicos de una eventual secesión de Cataluña.

El PP deja así clara su apuesta rotunda por la defensa de la unidad nacional y los intereses de los catalanes.

Bou ha sido una de las voces más críticas con el órdago secesionista, en defensa de los intereses del empresariado

El empresario panadero ocupó un lugar destacado en la marcha por la Constitución, celebrada el pasado jueves en Barcelona, convocada por su asociación y por Convivencia Cívica Catalana, entre otras, y en la que compartió cabecera con los dirigentes ‘populares’ Alejandro Fernández y Alberto Fernández Díaz.

En una entrevista con OKDIARIO, antes de la celebración del referéndum ilegal, Bou reafirmaba su compromiso con la Carta Magna. “La Constitución deja muy claro que nunca jamás una parte puede mandar sobre el todo, ni votar sobre su destino”, expresó en este periódico.

En la conversación, advertía además de las consecuencias del secesionismo para la fuga de empresas: “El goteo de empresas que se van, que comenzó en 2012, continúa; y esto no se para. Cataluña, año tras año, tiene un saldo negativo de empresas. Esto es completamente anómalo por el tejido empresarial catalán, nunca antes había ocurrido esto. Y está ocurriendo también con la inversión extranjera”, avisaba.

Bou ha alertado además del miedo que durante años acampó entre el empresariado catalán por las represalias por parte del independentismo.

“Las agrupaciones empresariales sólo se pronuncian cuando se agrupan y se sienten fuertes, pero un empresario, sea grande o pequeño, no se atreve a abrir la boca porque sabe perfectamente que el nacionalismo está instalado en las instituciones catalanas, las maneja a su libre albedrío. Un empresario, recuerden, tiene que pedir a la Generalitat permisos para poder comercializar, industrializar, pedir permisos, licencias, controles, inspecciones… Por tanto, les resulta muy complicado hablar en contra de este poder, porque les perjudica”, afirmaba en la entrevista con este periódico.

“No hay otro camino que la intervención”

En otra entrevista con OKDIARIO, el pasado octubre, Bou se mostraba partidario de la intervención en Cataluña: “No hay otro camino. Pero no intervenir como se hizo hace un año con el artículo 155. Hay que intervenir Cataluña y gobernar, pero gobernar bien. Y que los catalanes vean que esa es la solución. Se pueden poner parches, que es lo que se pretende, pero no es la salida. No hay otra solución”.

La dirección de Casado ha acelerado en las últimas semanas la designación de sus principales candidatos, con vistas a la Convención Nacional que el partido celebrará los próximos 19 y 20 de enero.

Precisamente este lunes el concejal del PP, Alberto Fernández, anunció que no repetiría como candidato de su partido a la alcaldía, un cargo para el que se postuló en las cuatro últimas elecciones municipales.

“Mi trayectoria en el Ayuntamiento ha sido larga, de una oposición nítida, desde los principios del centro-derecha pero poniendo siempre por delante los intereses de la ciudad“, afirmó en rueda de prensa.