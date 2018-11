Moncloa corrige de urgencia el currículum ‘fake’ de Ábalos tras una pregunta de OKDIARIO por sus estudios

En el currículum de La Moncloa figuraban sus "estudios" como "consultor en cooperación internacional" Ábalos sí dispone de experiencia laboral en este ámbito, pero no de estudios, confirmaron desde el ministerio

La Moncloa ha corregido el currículum oficial del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, después de que OKDIARIO se interesase por los estudios como “consultor de cooperación internacional” que aseguraba poseer. Una titulación errónea que figuraba como tal desde que Ábalos tomó posesión como ministro, el pasado mes de junio. Los estudios desaparecieron del currículum apenas diez minutos después de la llamada de este periódico.

En realidad, el ministro dispone de experiencia laboral demostrada en el ámbito de la cooperación, pero ningún título académico. Pese a ello, su currículum más importante -el que figura en la página web de La Moncloa- aseguraba que Ábalos disponía de “estudios” como “consultor en cooperación internacional”.

Una información que no figura en otros currículum del ministro, como el que está disponible en el Portal de Transparencia, y en el que el también secretario de Organización del PSOE solo informa de su formación académica como “maestro”, además de su Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Pedro (Perú). Es decir, ni rastro de esos supuestos estudios en cooperación internacional.

Tras advertir la diferencia, OKDIARIO se puso en contacto con el gabinete del ministro para obtener más información sobre las características de la titulación así como la Universidad por la que había sido expedida.

El ministerio da instrucciones a La Moncloa

El Ministerio confirmó que, efectivamente y pese a lo que se llevaba asegurando desde hace seis meses, Ábalos no dispone de ninguna titulación en este campo y atribuyó la información a un “error totalmente involuntario”, rechazando cualquier tipo de “intencionalidad”. “Él es el primero que no presume de lo que no tiene”, defendieron desde este departamento, avanzando que se darían instrucciones “inmediatas” a La Moncloa para su corrección. Diez minutos después de la llamada de este periódico, el currículum de Ábalos había ‘adelgazado’ en una titulación que hasta entonces aparecía como tal.

La diligencia para enmendar la información contrasta con el hecho de que, en este tiempo -y pese al compromiso con la transparencia del que presume el Gobierno de Pedro Sánchez y las polémicas por los currículum de sus altos cargos- nadie hasta ahora se hubiese percatado de que lo que se estaba trasladando a los ciudadanos era incorrecto. Es decir, de no haber sido advertidos por OKDIARIO, Ábalos seguiría presentándose con una titulación falsa en su currículum oficial.

Experiencia laboral en Cooperación

El ministro de Fomento sí acredita una demostrada trayectoria laboral en el terreno de la cooperación, en el que se define como “experto desde 1989” según su presentación en la página web del PSOE.

Director del Programa de Cooperación y Solidaridad Norte-Sur de la Generalitat Valenciana (1989-1992), asegura estar “especializado en Fortalecimiento institucional en América Latina” y ha ejercido como consultor para diversas agencias de desarrollo públicas y privadas, entre ellas la Agencia Alemana de Cooperación GTZ, además de para diversas entidades públicas y privadas latinoamericanas.

Además, fue uno de los impulsores de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), una ONG, con sede en Valencia, dedicada al “desarrollo institucional y fortalecimiento democrático, la sensibilización y la educación al desarrollo”, en países de América Latina.

Otra polémica más en torno a los currículum del Ejecutivo socialista, que comenzó, como reveló OKDIARIO, con el propio Pedro Sánchez.

Según informó este periódico, el presidente del Gobierno presumió durante años de cargos que nunca había ostentado: uno, como presunto jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la Guerra de Kosovo (1999), cuando, en realidad, era un “miembro” más del gabinete. Otro, un puesto como Director de Relaciones Internacionales en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que era de técnico de asuntos europeos, dependiente del Departamento de Relaciones Institucionales.

Este diario también reveló que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había falseado e inflado su currículum en su etapa en la Junta de Andalucía al atribuirse un máster que no existe.

Montero aseguraba disponer de un ‘Máster en Gestión Hospitalaria’ que era, en realidad, un ‘Diploma en Gestión Gerencial Hospitalaria’, una titulación inferior al máster y con menor número de créditos.