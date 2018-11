Tezanos no aplicó su método al CIS andaluz para evitar el ridículo: daba mayoría absoluta a Díaz

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, no aplicó al barómetro preelectoral andaluz, conocido este miércoles, su particular método de estimación de voto, el empleado a nivel nacional desde que accediera al cargo el pasado junio, para no hacer el ridículo y ser acusado de nefasto gestor de este servicio público.

Hasta ahora Tezanos -nombrado en junio- no había aplicado la ponderación por recuerdo de voto, de modo que, siguiendo con este modus operandi, los resultados del CIS preelectoral andaluz situarían al PSOE de Susana Díaz con 42,4%, cinco puntos más que los otorgados por el barómetro oficial. Es decir, el sociólogo de cabecera de Pedro Sánchez y miembro de su Ejecutiva hasta hace cuatro meses habría dejado a Díaz al borde de la mayoría absoluta.

Según el análisis avanzado en Twitter por el economista José Alberto León y validado por expertos en Demoscopia consultados por OKDIARIO, el ‘método Tezanos’ habría dejado el CIS andaluz con estos porcentajes de intención de voto: PSOE 42,4% (cinco puntos más); PP 17,6% (un punto menos); Ciudadanos 18,5% (mismo porcentaje); Adelante Andalucía: 16,4% (casi tres puntos menos) y Vox: 2,7% (cuatro décimas menos).

La estimación de voto de haber mantenido el CIS la “no cocina” hubiera sido: @PSOE 42,4%, @CiudadanosCs 18,5%, @PPopular 17,6%, @AdelanteAND 16,4% y @vox_es 2,7%. El PSOE estaría en torno a la mayoría absoluta, y la diferencia con el resultado real habría sido escandalosa. — José Alberto León (@leonjosealb) 14 de noviembre de 2018

El CIS preelectoral andaluz ha colocado al PSOE con un 37,41% de los votos y entre 45 y 47 escaños (la mayoría absoluta está en 55) , mientras que Podemos, PP y Ciudadanos registran un triple empate en torno al 18-19% y los 20-22 escaños.

La ponderación por recuerdo de voto, ahora utilizada, ha estado totalmente ausente en los últimos sondeos del CIS, un organismo dependiente del Ministerio de Presidencia. Tales encuestas, pagadas con dinero público, han disparado la estimación de voto del PSOE de Sánchez pese a los escándalos revelados por OKDIARIO que afectan tanto a él en el plagio en su tesis doctoral como a su gabinete, sobre todo en los fraudes patrimoniales de los ministros de Educación y Ciencia, Isabel Celaá y Pedro Duque.

El economista León desenmascara a Tezanos de esta manera en su perfil de Twitter: “Hace la media entre voto directo, por un lado, y voto directo+simpatía ponderado por recuerdo de voto, por otro. Así de los habituales ocho puntos de sobreponderación al PSOE pasa ‘solo’ a cuatro, para que no ‘cante’ tanto el 2/12 (fecha de las elecciones andaluzas). Muy hábil”, apostilla el experto, con ironía.

Tezanos admitió recientemente en una entrevista con el diario El País que él no ha aplicado el modelo histórico del CIS sino uno de su cosecha, donde no pondera por recuerdo de voto sino “aleatoriamente”, con lo que su margen de manipulación es mayor. Ante la insistencia del entrevistador en que el modelo histórico del CIS ha sido el de ponderación por recuerdo de voto, Tezanos contestó: “Si a ti te parece que esto es un buen método, hazlo. A lo mejor me convences”.

Modelo “ajustado”

En el propio sondeo preelectoral de Andalucía, el CIS de Tezanos señala que “el modelo ajustado responde a dicho clima, dinámicas y configuración, estableciendo una estimación media entre dos escenarios definidos: por un lado, por la intención de voto (voto decidido) como expresión libre del

electorado y, por otro, el modelo estándar para situaciones estacionarias (voto directo con imputación de simpatía y ponderación de recuerdo en las anteriores elecciones autonómicas)”. Además, añade que “no existe un único modelo de estimación aplicable a toda circunstancia

electoral”.