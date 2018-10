Iglesias planea ahora visitar a Puigdemont en Waterloo para negociar los Presupuestos

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya y la Crida, Carles Puigdemont, espera reunirse en los próximos días con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para hablar del apoyo del PDeCAT a los Presupuestos Generales del Estado. Lo hace después de la visita del líder de la formación morada a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners que precede, además, a la reunión que mantendrá este mismo lunes con el lehendakari, Iñigo Urkullu.

De momento, según confirman desde el entorno de ambos dirigentes políticos, no hay fecha agendada para el encuentro, que deberá producirse en la ciudad belga de Waterloo -dado que Puigdemont no puede entrar a España sin antes ser detenido-, pero fuentes cercanas al ex presidente catalán sí tienen predisposición a que dicha reunión se pueda celebrar en los próximos días.

El tiempo para que el Gobierno y los dos partidos que le apoyan -el PSOE y Podemos- aprueben los PGE es cada vez menor. Las cuentas ya están en manos de la Comisión Europea, que estudia si los números presentados por el ejecutivo de Pedro Sánchez son realistas o no, paso previo a que la ley de presupuestos se debata en el Congreso de los Diputados donde deberá recabar los apoyos de una mayoría de los diputados de la cámara, lo que supone el voto a favor del PSOE, Podemos y sus confluencias, Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

La visita de Iglesias a Puigdemont, no obstante, quieren que sea discreta por ambas partes. Aunque desde que se marchó de España hace un año, los dos líderes políticos no se han visto, si han mantenido contacto telefónico durante todo este tiempo. Anteriormente, se habían reunido en el Palau de la Generalitat y en la delegación de la Generalitat en Madrid.