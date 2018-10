PP y C´s forzarán que el Congreso investigue el imperio inmobiliario de Celáa destapado por OKDIARIO

El PP exige “explicaciones claras e inmediatas” sobre el nuevo ocultamiento inmobiliario de la ministra portavoz Isabel Celaá descubierto por OKDIARIO. Y advierte que, de no darlas, prepara iniciativas parlamentarias para que el Congreso inicie una investigación. Una de ellas, y según ha podido saber este periódico, será una pregunta que el Grupo Popular llevará al pleno del próximo miércoles en la Cámara Baja.

Las informaciones de que Celaá no declaró otra casa de lujo de 2 millones de euros y 310 metros cuadrados en su declaración oficial de bienes (y que aprovechó que no estaba inscrita en el Registro para darle un valor de 0 euros) constituyen para el PP una nueva muestra de que “este Gobierno está en descomposición” y que no cumple con la mínima transparencia que exige un sistema democrático.

El diputado del PP Guillermo Mariscal ha reclamado que “una ministra que rehúsa y rechaza las preguntas parlamentarias y las de los periodistas en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros dé explicaciones claras”. Según los populares, “la exigencia de transparencia no es sólo para formaciones políticas que no sean el PSOE, sino también para la formación que sustenta al Gobierno y que debe dar ejemplo, aún más siendo portavoz“, advierten.

Fuentes del PP confirman que las exclusivas de OKDIARIO sobre el patrimonio oculto de la ministra van a hacerse presentes en el Parlamento. “Apretaremos y esa pregunta se va a hacer de manera directa, no sólo por esta nueva casa de Bilbao, sino por las otras que no ha declarado”, anuncian.

En este sentido, aluden a la mansión de 4.500 metros de finca y 700 metros cuadrados valorada en más de un millón de euros de vivienda en una de las mejores zonas residenciales de Berango, también en la capital vizcaína. Un inmueble que consta en la declaración de bienes de la ministra con el sorprendente valor de 195.000 euros.

Por su parte, desde Ciudadanos, y pese a que reconocen que su mayor limitación en el número de interpelaciones (sólo puede hacer dos), apoyan que la ministra dé explicaciones. La falta de transparencia de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno parece cosa de una falsa moral, es como si le diera vergüenza tener un determinado patrimonio”, indican.

“Ni es correcto que no declaren sus bienes por su valor real ni que tampoco que no den la cara”, coinciden populares y naranjas que recuerdan las reiteradas proclamas sobre el deber de transparencia de Pedro Sánchez antes de llegar al Gobierno