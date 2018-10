El cazaplagios que tumbó a dos ministros alemanes: “La tesis de Sánchez no es un trabajo científico limpio”

OKDIARIO entrevista en exclusiva a Martin Heidingsfelder en Nuremberg (Baviera) El fundador de VroniPlag quiso acceder a la tesis de Sánchez en 2016 pero no pudo

Tras la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer en el Pleno del Senado por el plagio en ‘su’ tesis doctoral Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012), OKDIARIO ha entrevistado en exclusiva en su residencia de Nuremberg (Baviera) a Martin Heidingsfelder, el cazador de plagios y fundador de VroniPlag que contribuyó enormemente a la dimisión de los ministros germanos Karl-Theodor zu Guttenberg y Anette Schavan. Desde hace semanas viene analizando el trabajo de Sánchez a instancia de este medio. Cuestiona que el jefe del Ejecutivo socialista no quiera admitir sus “errores” y afirma que su doctorado en Economía por la Universidad Camilo José Cela (UCJC) debe ser revocado.

¿Intentó usted en algún momento acceder a la tesis de Pedro Sánchez antes de su publicación el pasado septiembre?

-En la primavera de 2016, por iniciativa de varios periodistas de habla hispana, intenté obtener la tesis doctoral. Pero no tuve éxito en la demanda internacional. Los esfuerzos de los periodistas fueron muy intensos, pero fue imposible obtener el trabajo.

-¿Qué le parece que Sánchez haya tenido bloqueada ‘su’ tesis doctoral durante seis años?

-Esto generalmente no es posible porque solo se puede llamar doctor cuando se publica la tesis doctoral, lo que significa que tiene que estar disponible en diferentes bibliotecas del país para que se pueda prestar, discutir y criticar.

-¿Son los programas antiplagio como PlagScan suficiente para detectar plagio real en una tesis doctoral?

-PlagScan es solo una herramienta para reconocer las primeras pistas. Al final, es sólo una herramienta que ayuda a discernir si hay plagio o no. En última instancia deben ser las personas quien lo dictaminen.

-¿Encuentra similitudes entre el caso del presidente español, Pedro Sánchez, y el del ex ministro de Defensa Karl-Theodor zu Güttenberg case?

-Sí, el caso de Sánchez es similar al de Zu Güttenberg. Dos superestrellas de la política que obviamente no quieren admitir sus errores. Porque los errores cometidos en la tesis doctoral están sin duda ahí, pero falta el reconocimiento de haber cometido el error.

-Sánchez copia multitud de párrafos de informes internos, discursos y power points del Ministerio de Industria; textos de otros autores en español, pasajes de monografías que traduce del inglés…. Y en ningún de los casos él usa comillas. Sólo cita la fuente con un pie de página o en la bibliografía, y en algunos casos, ni eso. ¿Ha plagiado Sánchez en ‘su’ tesis doctoral?

-Por lo que puedo ver, la cosa es que él alude a la fuente en algún lugar, pero no cita de forma clara, lo que significa que después de mencionar la fuente, la usa en el texto, luego la vuelve a usar… pero completamente descoordinado. Las siguientes veces cita de manera ‘basta’. Eso no es correcto, usted inicia una cita y establece la nota al pie con el signo del final de la cita. Eso no se hace en este caso. Y si él ha tomado referencias literales, es decir, citas, entonces debe poner comillas y eso también lo ha omitido. Así comete un error de cita tras otro. Y, por lo tanto, el trabajo ya no se ha realizado de manera científica. En realidad, tendría que retirarse porque no es un trabajo científico limpio y, si el trabajo tiene que retirarse, el doctorado debe revocarse en última instancia.

-En España si alguien no usa comillas del texto de otro autor/fuente, como hace Sánchez, eso es plagio. Nadie puede presentar ideas de otro autor como si fueran propias. ¿Puede Sánchez seguir siendo doctor en Economía?

-En Alemania sólo la propia universidad y no las demás debe decidir si es plagio o no. Está la posibilidad de que nunca lo reconozca porque ha recibido fondos y permisos de un partido político.La gente no tiene mucha confianza en este procedimiento universitario. Sería muy importante que la población, incluso los periodistas, los colegas, la comunidad científica, los científicos de España, el trabajo independiente en equipo, lo examinen. Eso significa que deben trabajar juntos para documentar lo que salió mal en esta disertación (de Sánchez). Sólo entonces existe la posibilidad de que, bajo presión pública, el título sea retirado.

-¿Cree que Sánchez debe dimitir como presidente del Gobierno de España?

-El haber cometido errores (en la tesis) no le impide volver a presentarse. En mi opinión, si fuera alemán, debería dar un paso atrás y quedarse en la política a otro nivel o volver a presentarse a otras elecciones, pero dando a conocer a la opinión pública todo lo que ha pasado.

-¿Debería la Universidad Camilo José Cela de Madrid abrir una investigación sobre esta tesis doctoral?

-Definitivamente, la Universidad (Camilo José Cela) debe investigar (la tesis). Los indicios son tan extensos y numerosos que aquí hay una investigación.