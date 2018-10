Sánchez equipara el logo del Gobierno con el de Podemos en el documento de Presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez reedita el uso partidista de las instituciones en la presentación del acuerdo de Presupuestos Generales del Estado alcanzado esta mañana con Podemos.

El documento que se ha dado a conocer este jueves ha sido criticado por ir encabezado con dos logotipos que corresponden, a la izquierda, al Gobierno de España y, a la derecha, al de Podemos, en un absoluto plano de igualdad.

Las críticas no se han hecho esperar por la forma de plantear que en un pacto alcanzado entre PSOE y Podemos se haya equiparado al Gobierno con una formación política.

La circunstancia no ha pasado desapercibida en Twitter, donde los usuarios han criticado que los socialistas “manejan” el Gobierno cual “cortijo”.

Pero no, no manejan su cortijo no. https://t.co/8ATpjK2jzs pic.twitter.com/t3dY7LIWpH

— El DiSputado® (@NoSoyLaGente) 11 de octubre de 2018