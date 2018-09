Sigue en directo la comparecencia de la ministra Dolores Delgado en el Senado sobre sus audios con el Comisario Villarejo. El PP pregunta por la última treta parlamentaria del gobierno presentada en el congreso y frenada por la mesa Los populares centran su mirada en la última ministra cuestionada, Dolores Delgado

Replica de Batet que dice que defienden la Constitución "cuando estamos en el Gobierno y en la oposición". Aseguran que trabajan porque cada día la "Constitución sea cada vez más real para los ciudadanos"Arenas recuerda que "hicieron política" con la aplicación del 155. Anima a hacer política "defendiendo el Estado de Derecho". Le parece "un disparate" que se pidan indultos antes de que haya juicio. Arenas dice que la ministra portavoz dijo en su día que le parecía razonable que "Euskadi es una nación". "Borrell dijo lo mimo". Y por eso le pregunta "si están de acuerdo en que España es indivisible"Pregunta Javier Arenas a la ministra Batet "después de oírla usted y yo defendemos el éxito de la Constitución...¿puede certificarme que todos los miembros del gobierno compartan la definición del Estado que contempla el artículo 2?"Batet al PP: "Por muy previsibles que ustedes sean, es lamentable que utilicen temas de estado en la oposición. Lo que quieren es desgastar a un gobierno"Batet responde que las declaraciones de Maragall sobre un pacto con la fiscalía son falsas. El Gobierno, dice "respeta la autonomía e independencia de los fiscales y los jueces"

Manuel Altava critica las últimas declaraciones del gobierno. Califican las últimas declaraciones como "escandalosas"Pregunta el PP a Batet sobre si se ha dado instrucciones a la fiscalía para rebajar las medidas provisionales de los independentistas presos. La sesión se está desarrollando con mucho rumor en los escaños, son frecuentes las conversaciones de los senadores en los escaños. Cleries dice si alguien fracasó fue el estado español "que todavía está buscando las urnas"Batet pide al PDCAT que decida si quiere seguir en la ruptura o tender puentes

Batet responde: "El 1 de octubre fue un fracaso para todos, porque puso en riesgo la convivencia para llevar la ruptura a la calle" Cleries recuerda que Belgica "no ha aceptado la euroorden" porque,dice Cleries, "votar no es un delito"Turno para Josep Lluis Cleries sobre el 1-OSaca a relucir Montero el apoyo que tiene "entre los compañeros" la nueva dirección de los informativos de TVE.Contesta la ministra de Hacienda sobre RTVE: "Resulta sorprendente el desahogo con el que hablan de purgas"

El PP cree que la gestión del PSOE en TVE provoca "risa, descrédito y marginalidad"Pregunta el senador del PP Tomás Cabezón por la "purga" que ha hecho Rosa María Mateo en RTVE. "Han mostrado el carácter más vengativo que se recuerda, humillando a profesionales". "Han prescindido de cualquier profesional que haya cometido el pecado de ser líderes en los telediarios". "Los informativos de TVE son el medio mas acogedor con el gobierno socialista". María Jesús Montero se compromete a "trabajar con todas las comunidades autónomas". Reconoce que Valencia es la comunidad con "peor financiación per capita" Pregunta el Grupo a la ministra de Hacienda sobre el trato que recibe la comunidad por parte del Estado. La sesión de control está siendo de alto voltaje, especialmente destacada ha sido la pregunta de la senadora del PP Esther Muñoz a la ministra Dolores Delgado. La ha recordado el "maricón" que utilizó en referencia a Marlaska en una conversación privada.

A esta hora el PP ha pedido la dimisión de tres ministros, Dolores Delgado "por mentir", Grande Marlaska "por dignidad" y Margarita Robles "por ser un peligro para los astilleros.Nueva llamada al orden del Pío García EscuderoRobles al PP: "Su gobierno por cuestiones empresariales han tenido paralizadas las fragatas en Ferrol", "lecciones las justas Cospedal se fue sin explicarme nada de lo que había"Robles sube el tono: "Son ustedes los que han puesto en peligro los puestos de trabajo de los astilleros"El PP pide la dimisión de Margarita Robles, aplausos en la bancada popular

Vindel del PP le dice a Robles: "Quien se cree usted señora Robles. Sabemos que los astilleros van a ser un filón para las chirigotas"Rosa Vindel dice a Robles "tenía que venir usted con sus inmensas ganas de paz a poner en peligro los intereses de los astilleros españoles"

Pregunta del PP a Margarita Robles sobre la venta de armas a Arabia SaudíMientras que contesta Delgado a cuatro escaños de distancia el ministro del interior no deja de hablar con otra compañera del gabinete, la titular de Hacienda María Jesús Montero.

Defiende Delgado la "imprescriptibilidad" de los crímenes de lesa humanidadNuevo turno para Dolores Delgado a la que el PP llama "todavía ministra" El senador de En Comu Podem repasa la legislación suscrita por España y que en su opinión no se está cumpliendoPregunta también por los crímenes de guerra y lesa humanidad el senador Joan Morera.En esta respuesta Delgado se ha mostrado visiblemente más cómoda que en la del PP

Asegura que el Gobierno está "comprometido con la verdad y la justicia" y va a promover medidas que reparen a las víctimas del franquismo. Dice "los que hablamos de la libertad y creemos con la víctima" buscarán "la nulidad de los tribunales franquista" y apoyaran "las exhumaciones" con dinero público. Contesta Delgado a la pregunta de los proetarras.



Iñarritu quiere saber si hay una intención real de "juzgar el franquismo"También menciona episodios que demuestran, según él, que el "franquismo sigue presente"Iñarritu asegura que hubo manifestaciones fascistas en Barcelona, en referencia a las de SCC

Pregunta Jon Iñarritu senador de EH BilduDelgado ha contestado al PP visiblemente contrariada. Se le ha quebrado la voz en varias ocasiones y ha negado que esté poniendo la justicia al servicio de los intereses políticos del gobierno. Suenan insultos en la tribuna, el presidente del Senado llama al orden a los senadores



la senadora del PP empezaba su intervención con un "ya se que usted prefiere debatir con tíos que tías pero le ha tocado hacerlo con esta senadora. Dolores Delgado hace un repaso de lo que necesita formalmente un indulto. Acusa al PP de haber usado "sistemaáicamente" la justicia

Turno de Dolores Delgado asegura que el gobierno "no ha llamado a ningún juez" y ha respetado "escrupulosamente la autonomía del ministerio fiscal "La senadora del PP le pide que dimita antes de ser reprobada "si tiene algo de dignidad dimita ya"Turno para Esther Muñoz de la Iglesia del PP: "Es que acaso no es humanitaria la justicia española... ustedes tienen el plan de vender a España"Delgado asegura en la replica que no piensa contestar a las afirmaciones del PP sobre su escándalo, protestas en la bancada popular. "Señora Delgado sabemos que usted va a tener que dimitir, va usted de titular a titular. Las asociaciones LGTBI le están pidiendo su dimisión" pregunta la senadora Muñoz de la Iglesia desde la bancada Popular.

Llega el turno de la ministra delgado Nueva pregunta a Marlaska sobre las intenciones del gobierno en cuestiones de inmigración: "Hay que trabajar y estar al lado de los países de transito de la inmigración". Marlaska niega que en Irún se estén dando devoluciones sino lo que el califica como "readmisiones". "Trabajamos sabiendo que tenemos que llegar a acuerdos como los que se negocian en Francia"El PP ya ha sacado a relucir en las preguntas el escándalo de las últimas horas, las grabaciones de la ministra de Justicia con el comisario Villarejo en las que llamaba "Maricón" a Fernando Grande Marlaska. Muy duro el enfrentamiento entre el senador del PP y el ministro del interior con protestas en los dos lados del hemiciclo. Sanz pide que restituyan al coronel de la UCO en el puesto " por el bien de la guardia civil", le acusa de ser sectario.

Bronca respuesta de Marlaska a Sanz: "Yo tengo una imagen, no se si usted la tiene... Yo hice un gesto contra la homofobia hace años. Hay que ver si usted hace una defensa pública contra los comportamientos de este tipo"Sanz vuelve a tomar la palabra "a usted le utiliza Pedro Sanchez", "Usted no puede estar con una ministra, notara mayor del reino que se comporta de esa manera".Marlaska asegura que él "no es arbitrario"

Sanz dice "si no tenía confianza en él para qué le condecora". Le comenta que el ministerio es un caos y cree que "le han metido un gol por la escuadra"

Marlaska le dice a Sanz que espera "tener a alguien en la vida que me quiera tanto como usted al Coronel", el recomienda la novela de García Márquez El coronel no tiene quien le escriba Pregunta ahora el senador del Partido Popular Antonio Sanz sobre el cese del coronel de la UCO que califica de "sospechoso y arbitrario"Turno de respuesta de preguntas para el ministro del Interior que asegura que "va a garantizar la libertad en el desarrollo de protestas en el espacio público" Sesión con mucha protesta y aplausos en las gradasLa vicerpesidenta Calvo pregunta a los populares "si van a aceptar la mayoría absoluta del Congreso"

El PP pide a la Vicepresidenta que convoque elecciones y no haga más daño a la democracia. El portavoz popular Ignacio Cosidó señala que nunca se ha vivido esta regresión de derechos"

Primera sesión de control al gobierno desde que se conocieran las grabaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el comisario Villarejo. En esas grabaciones la ministra mostraba familiaridad con el policía que ahora está en libertad provisional.

Antes el PP pregunta al gobierno sobre la treta parlamentaria que ha frenado la mesa del congreso. Los populares afean al ejecutivo el hecho de intentar colar la ley en una iniciativa ‘feminista’.

Esta sesión de control en el Senado no cuenta con la presencia del presidente del gobierno porque está de viaje oficial en la Asamblea de Naciones Unidas.