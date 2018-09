Iglesias incapaz de aguantar la mirada a Aznar en estos tres minutos demoledores

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha arremetido contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante su intervención en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. “A mí señor Iglesias, escriba usted todo lo que quiera y no me mire porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza, a mí su populismo no me impresiona nada”, ha afirmado Aznar mientras Iglesias estaba tomando notas desde su sitio.

“Usted que ha justificado y que ha presentado a la organización terrorista ETA como la punta de lanza para acabar con los consensos del régimen del 78. Usted que habla de volar las instituciones parlamentarias y de volar la transición democrática”, ha comenzado su discurso el ex presidente del Gobierno en el que ha recordado el pasado del secretario general podemita.

Aznar ha remarcado los vínculos de Pablo Iglesias con el régimen iraní y el chavista de Venezuela: “Usted que ha recibido millones del gobierno de Irán y usted que ha recibido millones del gobierno de Venezuela. Y usted que es incapaz de decir y de destapar la duda sobre si usted ha cobrado en cuentas corrientes en paraísos fiscales cantidades de dinero”.

El que fuese jefe del Gobierno ha recordado también los polémicos casos de otros miembros de Podemos, como Íñigo Errejón, Pablo Echenique o Juan Carlos Monedero: “Y usted que tiene compañeros de partido que han sido expulsados de la universidad, que han tenido que devolver dinero u otros que son tan antisistema, anticapitalistas y tan favorables al maltratado pueblo español que no dan de alta a los trabajadores que tienen en la Seguridad Social, usted tendría que ser un poquito más contenido, y un poquito más respetuoso”.

“Por tanto, ese tipo de lecciones señor Iglesias… a mí su populismo no me interesa absolutamente nada. Usted venía a decir lo que ha hecho y ha sido incapaz de decirla verdad hasta el final, como acabo de demostrar. Usted señor Iglesias ni es un señor fiable ni es un señor que respete a la verdad en absoluto“, ha asegurado José María Aznar durante su intervención.

“Zaplana no está condenado por nada”

Por otro lado, el ex jefe del Ejecutivo ha defendido a Eduardo Zaplana, el que fuera su ministro de Trabajo, tras asegurar Iglesias que está “condenado por un delito de blanqueo de capitales”.

“Ha dicho usted que el señor Zaplana está condenado por un delito de blanqueo de capitales, eso es mentira. Me oye usted, ¿verdad? eso es mentira. Le importa usted nada que sea mentira. El señor Zaplana no está condenado por nada, está con una leucemia en prisión preventiva y no ha recibido acusación por nada, todavía, después de llevar meses en prisión preventiva. Por tanto ya que usted quiere ser una persona respetable, y que se le tenga en consideración, pues por lo menos haga usted el mínimo respeto por las cosas y por las personas”, ha sostenido Aznar.