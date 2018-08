Un sindicato de Mossos demandará a la Generalitat si hay muertos en otro ataque a comisarías

Denuncian que el gobierno catalán lleva años sin reforzar la seguridad

La negativa de la Generalitat de Cataluña a reforzar la seguridad de las comisarías del Cuerpo de Mossos d´Esquadra (CME) tras el atentado perpetrado este lunes por un terrorista argelino en la de Cornellá ha movilizado a los sindicatos de la policía catalana. Uno de los mayoritarios, el SPC ha lamentado la falta de atención del gobierno de Quim Torra tras las continuas denuncias sobre las carencias que sufren las también denominadas ABP (Areas Básicas Policiales). Y lanzan una advertencia: exigirán responsabilidades penales a la Generalitat si algún mosso resulta muerto o herido por este motivo en alguna comisaría.

El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) ha difundido una nota que explica el gran malestar de los Mossos tras un ataque que pudo haber acabado con la vida de la agente que a punto estuvo de ser apuñalada por el islamista: “Desde el Sindicato de Policías de Cataluña hemos denunciado en reiteradas ocasiones y desde hace muchos años, las carencias que sufren muchas dependencias del cuerpo de Mossos, que no nombraremos públicamente para no poner en peligro la seguridad de los agentes que trabajan allí”.

El comunicado prosigue: “Después de lo sucedido en Cornellà, hemos vuelto a enviar otro escrito a la administración donde pedimos que de una vez por todas, se resuelvan los problemas de seguridad de una ABP del Área Metropolitana, dado que desde el sindicato lo hemos denunciado en muchísimas reuniones con los jefes de esta región, tanto policiales como de la administración, y no se ha hecho nada”, lamentan.

En este sentido, el SPC expresa su deseo de que no se repita otro incidente similar al del terrorista que armado con un cuchillo tuvo que ser abatido por la mossa sobre la que se abalanzó el islamista en su sede de Cornellá (Barcelona): “Esperamos no tener que lamentar ningún incidente más, y estaremos atentos al cumplimiento de las medidas de seguridad que creemos deben ser las más adecuadas para una dependencia de alto riesgo como son nuestras comisarías”, afirman.

El sindicato anima además a sus afiliados a comunicar cualquier carencia que detecten en las comisarías, en una nota que termina con una advertencia y citando las declaraciones del conseller de Interior, Miquel Buch, en uno de los medios que recibe mayores subvenciones de la Generalitat separatista.

“Según noticia aparecida en Rac1 no tienen ninguna intención de mejorar nada”, señalan, para a continuación, lanzar un aviso al gobierno de Torra: “El Sindicato de Policías de Cataluña no dudará en exigir responsabilidades penales a los responsables del Departamento si algún compañero resulta herido o muerto por la falta de medidas de seguridad pasivas en el caso de no ser las más adecuadas”, concluyen.