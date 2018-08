La Complutense contrató a la mujer de Sánchez como profesora pese a carecer de título oficial

La Complutense contrató a la mujer de Pedro Sánchez como profesora pese a carecer de título oficial. Se trata de una de las mayores universidades públicas, pero encontró la mecánica de sortear los escollos legales para poder contar con Begoña Gómez: colocarla al frente de másteres no oficiales, de forma que pudiese esquivar los requisitos obligatorios de otras plazas de profesor de esa misma universidad -que sí exigen titulación oficial-.

En caso de haberla contratado por los mecanismos normales, la categoría que mejor se hubiese adaptado a su nula titulación oficial habría sido la de profesora asociada, pero eso hubiera exigido acreditar avalada experiencia profesional y no habría permitido darle el rango de codirectora de máster que ostenta en la actualidad en la Complutense.

Por eso esta universidad ha acabado contratando a Begoña Gómez al frente del máster no oficial en Fundraising -captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro-. Una titulación que no es en absoluto bandera de la universidad, que pasa más bien desapercibido y cuya gestión se desarrolla desde un centro de la Complutense con cierta autonomía y dirección propia: el Centro Superior de Estudios de Gestión. La dirección de este centro, además, corre a cargo de Paloma Román Marugán, profesora de Pablo Iglesias y presidenta del tribunal de la tesis doctoral del líder de Podemos.

De este modo, la entidad encargada de la supervisión de los títulos oficiales -la Aneca- no tiene nada que decir porque al no ser un título oficial no lo controla. “Y de ese modo, la libertad para poner al frente a quien se quiera crece de forma exponencial”, como señala un alto cargo universitario conocedor de la situación en esta universidad.

El posgrado que imparte allí la mujer de Sánchez es el Máster Propio en Dirección en Fundraising en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. Según la documentación del profesorado que ha comprobado OKDIARIO, Begoña Gómez figura como codirectora y como profesora en ese título no oficial. Ella es presentada en la documentación del máster como “experta en el Tercer Sector”.

Fuentes oficiales de Moncloa han confirmado a este diario que, pese a haber fichado por el Africa Center del Instituto de Empresa, la mujer del presidente no piensa dejar el resto de su labor académica. Por lo visto, tendrá disponibilidad de tiempo para convalidarlo todo.

Las últimas convocatorias de plazas realizadas desde la Complutense dejan constancia de las exigencias para las distintas escalas del profesorado habitual. De este modo, para profesor asociado se exige “ser especialista de reconocida competencia y acreditar ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario en la materia para la que se convoca la plaza”.

Y esa es de las pocas plazas que permite eludir la titulación oficial de la que carece Begoña Gómez. Pero, claro está, accediendo sólo al rango de profesor asociado.

Porque si se pretende pasar a la categoría de “funcionarios de carrera” es necesario estar en posesión de una plaza pública con su correspondiente oposición; si se quiere saltar a la de “profesores ayudantes doctores” se exige “estar en posesión del título de doctor/a”; o si se habla de la de “profesor contratado doctor”, más de lo mismo: “título de doctor/a”.

Incluso para entrar como alumno de los máster oficiales se exige más titulación: “Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: -Título Universitario Oficial Español. -Título expedido por una institución del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de máster. -Título de sistemas educativos ajenos al EEES […] homologado o declarado equivalente a titulación y nivel académico por el Ministerio de Educación, o con autorización o permiso de acceso por esta Universidad”.

También se podría en caso de “estar cursando durante el curso 2017-2018 una titulación universitaria oficial y estar en condiciones de acreditar la obtención del título antes del 27 de julio de 2018 (sólo si el centro UCM de procedencia contempla la presentación del TFG en el mes de septiembre, dispondrán hasta el 30 de septiembre)”.

Es decir, que Begoña Gómez no podría ser ni alumna en un título oficial. Pese a lo que es codirectora de un máster no oficial en la misma universidad pública.