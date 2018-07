Maroto, Teo García, Catalá, y Montserrat serán los pesos pesados de Casado en el Congreso

Los nuevos pesos pesados del flamante nuevo presidente del PP, Pablo Casado, en el Congreso serán Javier Maroto, Teo García, Rafael Catalá y Dolors Montserrat. Se trata del nuevo eje personal con el que Casado quiere marcar la nueva impronta del PP. Un eje con el que pretende dar un impulso ideológico en el que priorice de forma clara la lucha contra el separatismo. Por eso dos de los perfiles elegidos proceden de plazas con alto contenido nacionalista -País Vasco y Cataluña-.

No se trata de desplazar a nadie. Al revés. De hecho, dos de los hombres fuertes proceden de la candidatura de María Dolores de Cospedal. Se trata de Dolors Montserrat -ex ministra de Sanidad- y Rafael Catalá -ex ministro de Justicia-. Ambos estuvieron en la famosa comida del jueves previo a las votaciones definitivas de las Primarias del PP. La comida en la que se siete ministros de los gobiernos de Mariano Rajoy dieron su respaldo sin fisuras a la candidatura de Pablo Casado de cara a la Presidencia del PP. Y ambos han planteado su oposición frontal al nacionalismo.

Rafael Catalá

Rafael Catalá ha sido el ministro de Justicia en el momento más delicado del combate contra el 1-O y el golpismo. Su postura fue clara, además, en defensa de la capacidad de actuación plenamente independiente por parte de la Fiscalía y contra los cabecillas del golpe separatista catalán.

Catalá era de hecho, uno de los valedores del fiscal general José Manuel Maza, impulsor inicial de las acciones por parte del Ministerio Público contra la cúpula del separatismo implicada en el referéndum inconstitucional.

Dolor Montserrat

Ya sonó ya como posible cabeza del PP catalán en pleno desafío separatista. Sus intervenciones en contra del nacionalismo han sido notables. Esa postura, de hecho, fue uno de los activos que la hizo merecedora de la confianza de María Dolores de Cospedal.

Ella es catalana. Y Pablo Casado ya ha dejado claro que piensa dar un papel predominante a Cataluña, como demostración del convencimiento del partido de que todo el apoyo se debe centrar en derrotar al separatismo. El presidente del PP se ha sentido sólo en demasiadas ocasiones en el pasado frente al nacionalismo y quiere acabar de un plumazo con esa sensación y realidad.

Cospedal fue de hecho la primera en lanzar medidas ya en este sentido: el famoso día del 1-O la entonces secretaria general del partido no dudó en plantarse en Barcelona como muestra de apoyo a su gente y a todos los constitucionalistas.

Javier Maroto

Javier Maroto, por su parte, ha sido uno de los apoyos más fieles de Casado. Él ha sido alcalde Vitoria y ha vivido de primera mano el choque con los separatistas. De nuevo, la presencia de una persona procedente de una de las plazas con grave amenaza separatista deja clara la apuesta contra esta lacra.

Teo García

Teodoro García es uno de los diputados más populares del Congreso. Es otro de los grandes alfiles de esta etapa. Ingeniero, hombre clave de las negociaciones con Ciudadanos para salvar la gobernabilidad del PP en Murcia, figura central del diseño de la campaña electoral de Casado en las primarias, y apoyo directo de Casado. Es uno de los hombres con mayor proyección en el nuevo PP. Se ha ganado el respeto de todo el PP por su presencia sistemática en los platós siempre dispuesto a defender a sus compañeros en los peores momentos que ha vivido el partido.