Dolors Montserrat gran favorita para ser la nueva portavoz del PP en el Congreso

Dolors Montserrat es la gran favorita para ser la nueva portavoz del PP en el Congreso.

El cargo que actualmente ocupa Rafa Hernando pasará a una mujer. Y con un triple mensaje: el de renovación de las caras, el de presencia de personas que han combatido directamente contra el separatismo y el golpismo. Y el de que se unifican las distintas familias del PP.

Un triple mensaje que puede confirmarse en breve con una gran favorita a ocupar una de las plazas más importantes del PP, la de portavoz en el Congreso de los Diputados: Dolors Montserrat.

Pablo Casado ya ha dejado claro su objetivo de dar un papel predominante a Cataluña y la derrota del separatismo

Ya sonó como posible cabeza del PP catalán en pleno desafío separatista. Sus intervenciones en contra del nacionalismo han sido notables. Esa postura, de hecho, fue uno de los activos que la hizo merecedora de la confianza de María Dolores de Cospedal.

Derrotar el independentismo

Ella es catalana. Y Pablo Casado ya ha dejado claro que piensa dar un papel predominante a Cataluña, como demostración del convencimiento del partido de que todo el apoyo se debe centrar en derrotar al separatismo.

Montserrat ha sido uno de los alfiles de Cospedal. Y la ex ministra de Defensa fue de hecho la primera en lanzar medidas ya en este sentido: el famoso día del 1-O la entonces secretaria general del partido no dudó en plantarse en Barcelona como muestra de apoyo a su gente y a todos los constitucionalistas.

Montserrat contará con pesos pesados del PP para apoyarse en el Congreso: Javier Maroto, Teo García y Rafael Catalá en especial. Se trata del nuevo eje personal con el que Casado quiere marcar la nueva impronta del PP. Un eje con el que pretende dar un impulso ideológico en el que priorice de forma clara la lucha contra el separatismo. Por eso, dos de los perfiles elegidos proceden de plazas con alto contenido nacionalista (País Vasco y Cataluña).

No se trata de desplazar a nadie. Al revés. De hecho, dos de los hombres fuertes proceden de la candidatura de María Dolores de Cospedal. Se trata de Dolors Montserrat -ex ministra de Sanidad- y Rafael Catalá -ex ministro de Justicia-. Ambos estuvieron en la famosa comida del jueves previo a las votaciones definitivas de las Primarias del PP. La comida en la que siete ministros de los gobiernos de Mariano Rajoy dieron su respaldo sin fisuras a la candidatura de Pablo Casado de cara a la Presidencia del PP. Y ambos han planteado su oposición frontal al nacionalismo.