La cuñada de Rajoy: “Soraya tiene a sus pies a casi todos los medios, preferentemente de izquierdas”

La cuñada de Mariano Rajoy sostiene que Soraya Sáenz de Santamaría “tiene a sus pies a casi todos los medios, preferentemente de izquierdas”. Se trata de uno de los principales motivos de crítica que lanza Asunción Soto, la viuda del notario Luis Rajoy Brey, contra la ex vicepresidenta. Y, a su vez, uno de los principales motivos que ella esgrime para que se cambie esa doctrina por una que deje libertad a los medios. Una que, según ella, se encarna más en Pablo Casado.

Soto critica abiertamente a Soraya. “Los compromisarios dudosos o que apoyen a esta precandidata deberán hacer una profunda reflexión”, asegura en sus redes sociales. Que Soraya, “vicepresidenta, mujer que hacía, deshacía, cosía, descosía, cocinaba, horneaba, operaba y tenía a sus pies casi todos los medios de comunicación, preferentemente de izquierdas”, tan sólo logró, con todo ello, “la ridícula cifra de 1.500 votos más” que Casado. Y todo ello sin tener en cuenta que ahora “el resto de candidatos: Cospedal, Margallo y Joserra” y todo los demás “dan el apoyo a Casado”.

Para Asunción “el votante del PP ha dejado muy claro que a la sombra de la precandidata, por muy alargada que fuera, le ha puesto coto y no comulga ni con ella, ni con sus operaciones y demás juegos perversos”. Es decir, que la ex vicepresidenta habría obtenido una ventaja muy pequeña teniendo en cuenta la gran diferencia de poder real que le saca a Casado.

Es más, esa diferencia ni tan siquiera lo sería teniendo en cuenta que todo el resto de candidatos han respaldado ya a Casado. Con lo que el resultado sería que tras acumular todo ese poder, Soraya habría obtenido un 27% del voto de los militantes. Y todos los candidatos englobados ya bajo la lista de Pablo Casado acumularían un 63%.

Asunción Soto culpa de ello a las “deleznables operaciones diálogo”, a los “compadreos con Junqueras, Santi Villa, Puigdemont…”. A “ocultar a Europa las agresiones que la policía española sufrió de manos de los golpistas”, a “la inacción de tus cargos, por atar de pies y manos al prestigioso organismo que diriges, por no haber aplicado las leyes, por no “haberte estudiado” como dijiste socarronamente el 155… por… por…”.

La cuñada lanza otra serie de interrogantes: “¿Te has creído que no sabemos que con una sola baliza no hubiera huido Puigdemont? ¿Te has pensado que no sabemos que el CNI hubiera olido la primera caja de metacrilato aunque estuviera en el Congo Belga?”, añade.