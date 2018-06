Ana Pardo de Vera borró 21.388 tuits cuando Pablo Iglesias le propuso presidir RTVE

La directora del diario podemita Público, Ana Pardo de Vera, se pasó varias horas borrando miles de tuits de su perfil de Twitter, después de que el líder de Podemos Pablo Iglesias le telefoneara para proponerle ser la nueva presidenta de RTVE.

En concreto, según muestran las herramientas de análisis de Twitter, a lo largo de toda la jornada del jueves Ana Pardo borró 21.251 mensajes que había escrito en su perfil durante los últimos años. Y siguió con esta tarea ya entrada la madrugada del viernes, cuando eliminó otros 137 mensajes. En total, 21.388 tuits borrados en menos de 24 horas.

Al menos ha conservado en su cuenta algunos como el siguiente, en el que afirma que los violadores de La Manada tienen “un miembrecillo inútil de gelatina gangrenada“.

Cuando te crees Dios por culpa de los jueces pese a ser un cobarde violador de mierda cuya pinchila no funciona si no es abusando de mujeres. Miembrecillo inútil de gelatina gangrenada.

Cerebro de cucaracha

🔻 Me han de disculpar el desahogo. Lo estoy pasando mal con este asunto pic.twitter.com/eA4QUlpLqB

