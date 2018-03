El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de instruir el ‘caso Lezo‘, ha acordado este martes retirar de la causa las conversaciones telefónicas intervenidas entre el ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y el empresario Javier López Madrid con sus abogados al entender que vulneran su derecho a la defensa, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado esta decisión después de que el abogado del ex director del departamento de construcción de OHL Rafael Martín de Nicolás y el del Villar Mir y su yerno se hayan quejado y pedido su nulidad.

Una petición a la que la Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto y por ello ha sido aceptada por el juez instructor. Se trata de conversaciones mantenidas por estos investigados con sus letrados entre noviembre de 2017 y febrero de este año, cuando se levantó el secreto de sumario de la causa.

Villar Mir y López Madrid estaban citados este miércoles a declarar como investigados, pero sus comparecencias han sido suspendidas sin fecha por la anulación de las intervenciones telefónicas, ya que éstas aún no han sido entregadas a las partes, han apuntado las mismas fuentes jurídicas.

Esta petición de los abogados alegando vulneración del derecho a la defensa se ha hecho al inicio de la declaración de Martín de Nicolás, investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles en 2007.

Transferencia de 1,4 millones a González

El ex directivo de OHL se ha desvinculado del presunto pago de 1,4 millones de euros al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con la adjudicación del proyecto fallido que se investiga en la pieza 3 del caso ‘Lezo’. De hecho, ha asegurado que no tiene conocimiento alguno sobre esta transferencia.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca le ha preguntado expresamente por algunas conversaciones telefónicas que mantuvo con López Madrid, su antigua secretaria en OHL y con Felícisimo Ramos, quien presuntamente realizó el traspaso desde México.

Martín de Nicolás ha negado haber dado la orden a Ramos para que hiciese el desembolso de dinero y ha recalcado que él no podía darle este tipo de instrucciones porque no era su superior jerárquico. Las mismas fuentes ha subrayado ante el juez que le preocupa el papel que se le ha atribuido como responsable de la transferencia.

Exculpar al verdadero responsable

En este sentido, ha indicado que es “un complot contra él” para exculpar al verdadero responsable del pago de 1,4 millones de euros para la adjudicación del proyecto ferroviario.

El Grupo OHL siempre ha defendido que, en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto, se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group, sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.

La constructora informa de que mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy y que ningún directivo ni empleado del Grupo ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción. Añade además que la totalidad de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de cualquiera de los proyectos de OHL han sido ejecutados con la máxima transparencia estando exentos de cualquier irregularidad.

Para este martes también estaba prevista la citación del exconsejero delegado de la constructora Tomás García Madrid, pero finalmente ha sido suspendida.