Carlos Herrera: “El PSOE insultó a las víctimas con lo más bajuno de la fraseología de la izquierda”

Carlos Herrera dedica su ‘No sin mi palo selfie’ de esta semana a la prisión permanente revisable, es decir, al castigo que han de recibir Ana Julia Quezada, asesina confesa de Gabriel Cruz, o José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’, verdugo de Diana Quer, por sus graves delitos que han conmocionado y paralizado el país. Y no son los únicos: Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Yéremi Vargas…

El periodista no pone el foco en los fallecidos o sus familiares sino en los políticos encargados de discutir sobre la derogación o no de una figura penal “con luces y sombras” que contemplan todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno salvo los de Portugal y Croacia. Y este jueves, opina, esos representantes de la voluntad popular protagonizaron una “sesión bochornosa” en el Congreso de los Diputados.

Y se fija, más particularmente, en Juan Carlos Campo, el portavoz elegido por el Grupo Socialista, que “insultó a las víctimas” y llegó a decir que la prisión permanente, hoy en vigor, no evitó la muerte del pequeño Gabriel, mientras que en su ausencia se propició “el fin de ETA”. Recuerda Herrera a Campo -doctor en Derecho y ex vocal del CGPJ- que “las condenas no están para evitar conductas, sino para castigarlas”.

Entiende el comunicador, flamante colaborador de OKDIARIO, que la cuestión “es discutible, requiere de puntualizaciones y seguramente es digna de un debate profundo”, algo que ni de lejos se vio. Cree también que “lo que no tiene cura es la demagogia bajuna de algunos individuos que además tienen escaño en el Parlamento”.

Finalmente, la derogación de la prisión permanente revisable echó a andar con los votos de PSOE y Podemos ante la atenta mirada de las familias afectadas en la tribuna del hemiciclo, que pese a todo, insisten, no van a tirar la toalla.