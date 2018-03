OKDIARIO ha hablado con la propietaria de uno de los negocios colindantes al bar de copas que, hasta el mes de septiembre, poseía Ana Julia Quezada. María no ha querido mostrar su cara ante las cámaras, pero sí contar su testimonio. “Ahora la veo como una psicópata de libro pero en ese momento no me di cuenta”, afirma vestida con un jersey con un pez en honor a Gabriel Cruz.

María conocía al pequeño Gabriel, a su padre y a la principal sospechosa y pareja de su padre. “Gabriel era un niño muy bueno y muy educado y alegre con una sonrisa preciosa, un niño sano y feliz”, asegura entre sollozos.

En la entrada a su negocio, María ha colocado un cartel en el que se puede leer ‘Te queremos pescaíto’, el lema que se ha popularizado en solidaridad con el pequeño Gabriel. La tristeza del lugar se ha trasladado a todo el municipio de Níjar donde la familia residía.

Su relación con Ana Julia era cordial: “La conocía de verla pasar todos los días. Siempre saludaba muy efusivamente, era sociable y una persona que te llamaba ‘¡Ay corazón ¿Cómo estás?”, cuenta. María no comprende cómo ha podido compartir calle con la sospechosa llegando incluso a culparse de no haberse dado cuenta antes.

“Para mí no es sospechosa, es asesina”

Aunque no era algo de lo que la entrevistada se había percatado con anterioridad afirma que en ella había algo extraño: “Sonreía muchísimo pero su mirada no acompañaba”, añade.

“Para mí no es sospechosa, es asesina”, sentencia. “No puedes imaginarte que puedas tener a alguien al lado con la capacidad de matar niños”, se lamenta afirmando que su propia hija ha jugado en múltiples ocasiones frente a su local.

Ana Julia abandonó el local en el pasado mes de septiembre. ‘Black’, que así se llamaba el negocio era un bar de copas situado en un privilegiado espacio a escasos metros del mar del municipio de ‘Las Negras’.