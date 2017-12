José Luis Ábalos: “¿El indulto? El PSOE respeta la propuesta de Iceta, hecha en campaña electoral”

P.– La Justicia belga ha dado carpetazo a la euroorden, deme su opinión sobre la decisión del juez Llarena de retirarla.

R.– Yo lo veo bien, la situación no era de recibo. Puigdemont no tiene excusa ya para seguir burlándose.

P.– Iceta ha dicho que sería partidario del indulto. ¿Qué opina?

R.– Desde el PSOE respetamos la propuesta de Iceta, teniendo en cuenta que el contexto es el de una campaña electoral que se desarrolla en Cataluña.

P.– ¿Cómo vivió lo de Sijena? ¿Cuál es la posición del PSOE central?

R.– La misma…

P.– Ya, pero ustedes dicen una cosa en Aragón y otra en Cataluña…

R.– Es una decisión judicial que viene de largo, lo que sí es verdad es que ha coincidido con este tiempo y ahora se aprovecha todo. No tiene nada que ver ni con el 155, ni con el momento político. Los poderes judiciales llevan su curso y las circunstancias políticas llevan otro. Me extraña también la actitud de algunos que no quieren que se les vaya nada, pero todo lo propio lo reclaman. Hemos vivido episodios de reivindicación por parte de Cataluña, de documentos que estaban fuera de Cataluña y han pedido que se trasladasen allí. Entiendo que la situación debe ser recíproca.

P.– El otro día, el Banco de España se refirió a una condonación de deuda de la que se había beneficiado el PSOE en el año 2004. ¿Eso fue también un dopaje? ¿Es corrupción?

R.– Yo llevo muy poco tiempo en el cargo, no llega a seis meses, y de estas cosas me he tenido que informar. No obstante, ha sido fácil porque hemos tenido que comparecer en la comisión que ha montado el Partido Popular para disfrute exclusivo de ellos en el Senado. No van más que los del PP.

P.– Bueno, en el Congreso también están ustedes disfrutando mucho…

R.– No, en el Congreso está el Partido Popular. La diferencia es que, en el Congreso, están todos. Se estableció allí para un tema concreto y el PP, como reacción, en una actitud tan democrática como ésa, dijo “voy a hacer mi juguete allí donde tengo yo la exclusividad”. Y lleva la comisión al Senado, habiendo una en el Congreso, y todos los partidos dejan de participar. El resultado es que se ha quedado el PP a su gusto. Como en esta comisión se ha citado ya varias veces a los ex gerentes del PSOE, he tenido ocasión de conocer la información. Hasta donde yo sé, no hay ninguna condonación del capital. Hubo una negociación de intereses. Esos intereses en la época en que se produce esta deuda —estamos hablando del referéndum de la OTAN—, eran prácticamente de usura, sobre el 15%. Se hizo una negociación para que se pudiera pagar el crédito, se suele hacer mucho en operaciones mercantiles: para saldar la deuda, negociar el coste de los intereses. Lo que hubo ahí fue una negociación sobre el coste de los intereses.

P.– Bueno, eso es un beneficio para el partido.

R.– Es lo que tiene cuando uno se financia en A, cuando es en B no hay nada que negociar.