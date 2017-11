Un dirigente de Podemos llama al asesinato de Hermann Terstch: “Piolet y Gulag”

El portavoz de Podemos en Úbeda (Jaén) ha amenazado públicamente al periodista Hermann Terstsch. “Piolet y gulag”, pedía para el miembro del partido de Pablo Iglesias en su cuenta de Twitter. Se refería así a los campos de concentración en Siberia tras la Segunda Guerra Mundial y al método con el que se asesinó al líder de la revolución rusa León Trotsky clavándole el pico en el cráneo en su casa de Méjico.

Después de su publicación, el periodista denunciaba los hechos y la cuenta quedaba cerrada. Se desconoce si ha sido el propio portavoz de Podemos el que ha decidido eliminar su perfil o lo ha hecho la propia red social por la amenaza de muerte proferida.

Terstsch no ha dudado en denunciar públicamente lo ocurrido publicando el siguiente mensaje: “Miembro de Podemos llamando directamente al asesinato. En realidad no saben hacer otra cosa, no tienen otras intenciones que no sean las del comunista de siempre, matar”.

En su biografía de la red social, no hacía referencia a su nombre real, sino que se autodenominaba como “Republicano2017“. Sin embargo, OKDIARIO ha podido comprobar que se trata de Álvaro Rodríguez, miembro del partido que aparece en reiteradas ocasiones en la página de la formación morada en Úbeda.

Acoso a periodistas

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) denunció que Pablo Iglesias y su círculo “acosaban e intimidaban a los periodistas” en base a una serie de testimonios y pruebas documentales aportados por periodistas de distintos medios en los que denuncian la persecución de los podemitas.

OKDIARIO ha sido blanco de estas prácticas de hostigamiento llevadas a cabo a distintos niveles dentro del partido de Pablo Iglesias. Eduardo Inda, director de este medio, es uno de los periodistas en la diana de Podemos desde hace tiempo. “Hijo de puta, te voy a escupir“, le dijo Carolina Bescansa a Inda tras un programa de LaSexta Noche. Tras la denuncia de varios periodistas la APM abrió una queja pública en la que pedía a Podemos que parase el acoso a la prensa libre.