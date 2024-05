Óscar García, miembro de canales de YouTube como VisualPolitik o VisualEconomik, afirma en una entrevista concedida a OKDIARIO que la Ley de influencers del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, no va a cambiar nada en el mundo de la comunicación a través de las redes sociales. Sin embargo, el economista considera que puede ser el inicio de una regulación más estricta, en línea con la tendencia que ha mostrado en los últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha mostrado interesado en hacer una Ley de medios para luchar contra lo que él considera «desinformación».

Pregunta.- ¿Cómo ha recibido VisualPolitik la nueva Ley de influencers?

Respuesta.- No es algo que nos afecte mucho, porque, los canales en los que yo participo pertenecen a una empresa que es estonia. Mis dos socios, Enrique y Alberto, viven en Estonia desde hace dos años. No estamos circunscritos a las leyes españolas en este ámbito. Somos un medio estonio que hace videos tanto en español como en alemán, como en francés, como en inglés. Ahora vamos a empezar en coreano y en chino.

Entonces, a nivel personal no nos afecta mucho esto. A mí, a nivel individual, que soy el único que vive en España todavía. No me podría afectar porque no tengo los ingresos. Se piden 300.000 € de ingresos para inscribirte al registro de influencers y yo no llego. De hecho, lo más seguro es que la mayoría de influencers que conocemos no estén afectados por esta ley, porque de hecho los requisitos que piden son bastante elevados.

En la mente de todos parece que cualquier persona que haga vídeos en YouTube o en Twitch es prácticamente millonario, y eso no es así. No digo que no haya buenos salarios, especialmente los de gente con mucha audiencia, pero llegar a 300.000 € anuales es mucho más complicado. Seguramente la gran mayoría de influencers españoles no estén llegando a esa cifra de dinero. Un Tío Blanco Hetero, La Gata de Schrödinger… Todos estos perfiles no llegan a facturaciones tan altas como los 300.000 € anuales. Veo complicado que esta ley vaya a afectar realmente a mucha gente.

VisualPolitik sobre los influencers

P.- ¿Qué está haciendo mal España para no atraer a más influencers como VisualPolitik?

Sí que es verdad que hemos visto mucha gente que se ha mudado a países como Andorra, quizá con un incentivo más fiscal. En nuestro caso particular, es cierto que los proyectos de nuestros canales empezaron en España y luego se mudaron a Estonia. Sin embargo, el motivo más importante de todos tiene que ver con la seguridad jurídica.

Estonia no es un país que tenga bajos impuestos, sino que es un país que tiene unos impuestos que son atractivos para hacer reinversión en la propia empresa. Pero tener una idea, el impuesto que se paga al repartir dividendos es de alrededor del 22%.

¿Por qué vamos a Estonia? Es un país donde la burocracia es eficiente. Yo recuerdo haber enviado un mail a la embajada estonia y obtener respuesta en inglés en dos minutos de reloj. O sea, y esto no es broma, yo envié un mail y a los dos minutos ya tenía una respuesta.

Cuando en España yo hice un trámite hace un año o así, estuve un año, un trámite muy simple que dices: «¿Cuál es la complicación de hacer todo esto?». Estonia es un país en el que te puedes casar y divorciar a través de una aplicación. La burocracia es tan sencilla que puedes hacer todo tipo de trámites con tu móvil. Eso es una enorme ventaja a la hora de contratar, a la hora de llegar a acuerdos con empresas…

Con respecto a la Ley de influencers, Al final, lo que están diciendo es que unos pocos no hagan publicidad de casinos o de tabaco y que clasifiquen su contenido en función de si es para menores o no. A priori no parece tan dañina. Va a afectar a influencers muy grandes como Ibai o Jordi Wild, gente que gana mucho dinero, pero no son tantos.

Además, esta gente ya se preocupa de no hacer publicidad de casinos o de tabaco y de avisar adecuadamente de cuando está haciendo una integración publicitaria, porque ya saben que si no lo hacen se les cae el pelo. Si esta ley no va a afectar a los pequeños, que son los que hacen estas jugarretas de no avisar cuando hacen un anuncio, todo va a seguir igual.

¿Para qué sirve esta ley? Lo que pienso es que lo que quieren tener es un registro de personas influyentes en España. Y a partir de ahí, empezar a hacer leyes que no sean tan amigables, que no sean tan políticamente correctas. Más aún en un periodo en el que el Gobierno de Sánchez ha iniciado una cacería de medios diciendo que son de ultraderecha, que son malvados, que vierten bulos y, prácticamente, señalando y queriendo hacer una ley de fake news. ¿Quién va a determinar lo que es una fake news?

P.- ¿Cómo veis vosotros esta intención de Sánchez?

R.- Pues con tranquilidad. No porque no me importe, sino porque tengo la gran suerte de que la empresa que hace los vídeos en los que yo participo es una empresa estonia. Entonces, aunque mañana Sánchez haga una ley tiránica, no me afectaría. Estoy protegido. Lo que pasa es que en España, con tanta polarización, parece que el Gobierno puede hacer lo que quiera, ya sea este gobierno o cualquier otro. Parece que el Estado es el Señor y tiene legitimidad para hacer lo que quiera. Uno tiene miedo. Lo digo en serio. Tengo la gran suerte de que el medio en el que yo participo no es un medio español. Pero si estuviese en España estaría bastante preocupado.