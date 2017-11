La colección El Barco de Vapor es todo un referente de la literatura infantil y juvenil. Esta serie de libros está dirigida a niños de entre seis y doce años. Creada por Ediciones SM en el año 1978, fue la primera colección específica de literatura infantil creada en nuestro país.

Casi cuarenta años después de su nacimiento, El Barco de Vapor continúa sumando nuevas referencias a un extenso catálogo no sólo en España, sino en el resto de países donde Ediciones SM está presente: Chile, Brasil, Alemania, Argentina, Colombia,México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Hoy en Escaparate queremos rendirle un homenaje a El Barco de Vapor ofreciéndote una selección con algunos de los libros más populares de la colección.

Francia, año 997 de nuestra era. Michel, un monje cluniacense, decide embarcarse en una misión imposible. Según las revelaciones del ermitaño Bernardo de Turingia, el fin del mundo se acerca y sólo hay una manera de salvar a la humanidad: invocar al Espíritu del Tiempo.

Pero antes es preciso recuperar los tres ejes sobre los que se sustenta la Rueda del Tiempo. ¿Dónde se encuentran? Nadie lo sabe…



Andrés es un joven que no vive su mejor momento: está harto del colegio, de su madre, de su eterno acné… Sólo le anima dibujar cómics, su novia y odiar a Jorge, el pijo del colegio.

¿Qué hará para encontrar su sitio en la vida? Humor y líos en una novela que resalta la importancia de la amistad y el esfuerzo.



Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana de quince años, debe a su talento como dibujante el privilegio de ser aprendiz en el scriptorium real de Alfonso X el Sabio. Ante ella se cierne la sombra de un convento en el que no quiere ingresar, aunque ello signifique abandonar su formación. Sin embargo, en una ciudad llena de intrigas cortesanas y poblada por gentes de tres religiones, es fácil que aparezcan sombras mucho más oscuras que esa.

Francisca está a punto de precipitarse en una trama llena de tinieblas, conjuras, enigmas y traiciones, de la que solo podrá salir usando su ingenio, olvidando sus prejuicios y recurriendo a viejos y nuevos amigos.



Los chicos buenos van al cielo, los malos… al Campamento Lago Verde. Stanley Yelnats se convierte en interno del campamento después de ser acusado del robo de unas zapatillas.

Allí conocerá a Zero y su vida cambiará para siempre. ¿Dónde están los límites entre el bien y el mal? Una historia estremecedora para reflexionar sobre el significado de la justicia.



Rolav, el pequeño príncipe, no sabe qué hacer. Le había prometido a su madre vigilar el huevo azul y éste se ha abierto cuando él no estaba. Así que inventa una excusa y promete llevar el animal al desayuno del día siguiente.

Ahora sólo queda lo más difícil: viajar al País de las Mentiras en busca de la extraordinaria lagartija que ha imaginado. Eso, o decir la verdad. ¿Por qué parece más fácil inventar una mentira que decir la verdad? Quizá sea al contrario.



Walid, un ambicioso príncipe árabe, desea ganar un certamen de poesía pero nunca lo logra. Siempre vence el mismo contrincante, Hammad, un humilde tejedor de alfombras que ni siquiera sabe leer.

El príncipe encuentra una manera de premiarle y castigarle a la vez: le nombra historiador real y le obliga a poner al día el archivo de palacio. Fábula sobre la envidia y la nobleza de carácter.



Por mi cumpleaños hago una lista con todo lo que quiero que me regalen. Pero este año mis padres han hecho trampa y me han pedido que sólo escriba cosas que no se pueden guardar.

Lo que no saben es que tengo un montón de ideas chulísimas para mi nueva lista. A veces los mejores regalos no se encuentran en las tiendas, sino en la imaginación.



Los dos hermanos vuelven a vivir aventuras gracias a la casa mágica del árbol. En esta ocasión, Annie y Jack quieren liberar de un hechizo a Morgana, la dueña de la casa mágica del árbol. Para eso tienen que encontrar cuatro objetos. Ya han conseguido tres, así que solo les queda el último.

Lo que no saben es que su búsqueda los llevará hasta la mismísima luna. La casa mágica del árbol puede llevarte a cualquier lugar. ¿A dónde irás hoy?



Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas Johnson Krane. El pirata Krane había dejado enterrado un libro donde daba pistas sobre el paradero de sus riquezas.

Por esta razón la tripulación del Cruz del Sur decide aprender a leer y, finalmente, siguiendo las pistas del libro y tras muchas peripecias tan arriesgadas como divertidas, encuentra el tesoro.



Rasi se ha colado en clase de la pandilla de la ardilla y ha descubierto que ¡puede que sea la única ardilla que quede en la Tierra. ¿Estará a punto de extinguirse? Los niños de la pandilla, conscientes de que algo inquieta a su amiga, intentarán que la ardilla vuelva a sentirse feliz.

Nadie mejor que la pandilla de la ardilla sabe lo importante que es ponerse en el lugar de los demás. ¡Uno para todos y todos para uno!



¿Has leído alguno de los libros de El Barco de Vapor que te proponemos? ¿Cuál es tu favorito?