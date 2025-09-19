¿Cuáles son los mejores MBA presenciales en España?

Los MBA presenciales ofrecen una inmersión total en la dirección y gestión de empresas. El contacto diario con profesores y compañeros, la intensidad de las sesiones y la dinámica de grupo hacen de esta modalidad una experiencia académica y profesional de gran impacto.

La formación presencial facilita el intercambio de ideas, el aprendizaje conjunto y el desarrollo de habilidades interpersonales. La red de contactos que se crea en un Máster MBA presencial y la relación directa con docentes aportan un valor añadido difícil de replicar en otras modalidades de asistencia o formatos.

A continuación, repasamos los 10 MBA presenciales más destacados en España, con datos oficiales de duración y precio.

Comparativa de los 10 mejores MBA presenciales

En la siguiente lista repasamos los 10 MBA presenciales más reconocidos en España, destacando datos sobre el precio y duración.

MBA Full Time de IESE Business School (Barcelona)

Duración: 15 o 19 meses

Precio desde 114.000 €

El MBA del IESE es uno de los más prestigiosos del mundo. El programa busca formar directivos globales capaces de liderar en cualquier sector, con una preparación sólida en estrategia y gestión de equipos. El método del caso, marca de la casa, exige reflexión constante, debate en clase y capacidad de decisión en escenarios de alta presión.

MBA de Esade Business School (Barcelona)

Duración : 12, 15 o 18 meses.

Precio desde 79.300 €

La flexibilidad es la gran baza del Máster en Dirección de Empresas de Esade. Permite elegir itinerarios de un año o ampliar hasta 18 meses con prácticas e intercambio internacional. Es un programa que combina formación rigurosa con diversidad cultural en el aula.

Internacional MBA de IE Business School (Madrid)

Duración: 11, 15 o 19 meses

Precio desde 82.300 €

El International MBA de IE es intensivo y personalizable, con inicio en septiembre o enero. El programa refuerza el perfil directivo a través de tracks especializados y una red internacional que conecta con más de 130 nacionalidades

MBA Internacional de EADA Business School (Barcelona)

Duración: 11 meses

Precio desde 000 €

EADA apuesta por grupos reducidos y un enfoque en la dirección general de empresas. El MBA ofrece un aprendizaje práctico, pensado para reforzar competencias de liderazgo y facilitar una rápida incorporación al mercado internacional.

ESCP Business School (Madrid y multi-campus europeo)

Duración : entre 10 y 22 meses

Precio desde 60.500 €

El MBA in International Management de ESCP permite estudiar en Madrid y completar estancias en otras sedes europeas de la escuela de negocios. Una propuesta que amplía la visión multicultural del mundo de la empresa y potencia la empleabilidad en mercados globales.

MBA de la Cámara de Comercio de Valencia (Valencia)

Duración: 500 horas (9 meses)

Precio desde 8.580 €

Dentro de la oferta formativa en dirección de empresas en Valencia, el MBA de la Cámara de Comercio propone un itinerario formativo práctico que ayuda a directivos, profesionales y emprendedores a rearmar competencias, fortalecer la visión estratégica y proyectar la carrera profesional hacia nuevos horizontes. La interacción entre profesores y estudiantes convierte el programa en una experiencia de aprendizaje integral, pensada para acompañar cada paso del desarrollo profesional.

MBA especializado en Finanzas de IEB – Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid)

Duración: 500 horas (sep 2025 – jul 2026)

Precio desde 500 €

El MBA del IEB está especializado en Finanzas y orientado a banca, mercados bursátiles e inversión. Ofrece formación ejecutiva compatible con la actividad profesional y resulta una opción sólida para quienes desean reforzar la proyección en el sector financiero.

Máster MBA de la Cámara de Comercio de Madrid

Duración: 9 meses

Precio desde 10.940 €

El MBA de la Cámara de Madrid se imparte los viernes y sábados en formato presencial. Ofrece una formación presencial que impulsa el desarrollo directivo a través de un plan académico riguroso y adaptado a la realidad empresarial haciendo diverso análisis basado en el método del caso. El contacto continuo con profesionales en activo y la conexión con el ecosistema económico de la capital favorecen un aprendizaje enriquecedor y orientado a la práctica.

MBA Full Time EDEM Escuela de Empresarios (Valencia)

Duración: 1 año

Precio desde 11.000 €

El MBA Junior de EDEM está diseñado para formar a recién graduados y jóvenes profesionales. El sistema educativo está basado en el “aprender haciendo” y un seguimiento personalizado de la evolución académica de cada alumno. El título exige la realización de un año de prácticas y durante el programa se incentiva el desarrollo de proyectos empresariales en colaboración con compañías de la Marina de Empresas en Valencia.

MBA Part Time San Telmo Business School (Sevilla y Málaga)

Duración: 12 meses

Precio consultar en la escuela de negocios

El Executive MBA de San Telmo se desarrolla en fines de semana y está enfocado en la dirección empresarial en general. Destaca por la cercanía al tejido empresarial del sur de España y por la atención y seguimiento personalizado que ofrece a cada participante.

¿Cuál es el mejor MBA según los expertos?

No existe un MBA que pueda considerarse el mejor de forma absoluta. Los expertos coinciden en que la elección depende de la etapa profesional y de los objetivos de cada candidato. Para algunos, la prioridad será desarrollar capacidades directivas en un entorno internacional con prácticas en varias sedes; para otros, vivir la experiencia de un programa estrechamente vinculado a las empresas de su región.

Lo que sí comparten los grandes MBA presenciales es la capacidad de transformar carreras. No se trata solo de adquirir conocimientos de gestión empresarial, sino de reforzar la confianza profesional, ampliar competencias y abrir nuevas oportunidades laborales. Cada uno de los MBA analizados —desde IESE o Esade hasta las Cámaras de Comercio de Madrid y Valencia, EDEM o San Telmo— ofrece herramientas para crecer y afrontar con éxito los retos de un mercado en constante cambio, marcado por la digitalización, la globalización y la necesidad de diferenciarse en la dirección de empresas, proyectos y equipos en entornos cada vez más competitivos.