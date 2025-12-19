Cómo se escribe rima o ríma

Saber si se escribe rima o ríma es una duda que podemos tener. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. En este caso saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

La forma correcta de escribir la palabra es rima, sin tilde. En el español actual, esta decisión no depende de gustos ni de matices subjetivos, sino de una serie de normas bastante estables. Rima se pronuncia con el acento natural sobre la penúltima sílaba (ri-ma), lo que la convierte en una palabra llana o grave. Como termina en vocal, entra en el grupo mayoritario de palabras del español que no requieren tilde gráfica. Por eso, cuando alguien escribe ríma, lo que aparece es una marca innecesaria, casi un tropiezo ortográfico que no responde a ninguna regla reconocida en la lengua.

Ahora bien, detenerse en la palabra rima es también abrir una puerta a un fenómeno expresivo que acompaña a la humanidad desde muy temprano: la necesidad de dar ritmo a lo que se dice.

¿Qué significa “rima”?

La mayoría de las personas asocia esta palabra con la poesía, las canciones infantiles o los versos que uno memoriza sin siquiera proponérselo. Y no es casual. Una rima es la coincidencia o semejanza de sonidos entre las terminaciones de dos o más versos a partir de la vocal acentuada. Esa coincidencia produce algo reconocible: una música verbal, una sensación de cierre, un eco inmediato que la memoria agradece.

En castellano se distinguen dos tipos principales:

Rima consonante: aquí coinciden vocales y consonantes; se siente compacta, precisa, casi matemática. Aparece en duetos como casa, pasa o en pares más complejos como emoción, canción.

aquí coinciden vocales y consonantes; se siente compacta, precisa, casi matemática. Aparece en duetos como casa, pasa o en pares más complejos como emoción, canción. Rima asonante: se limitan a coincidir las vocales. Es más suave, más abierta, como si dejara aire entre los sonidos. Puede escucharse en combinaciones como rama, casa, donde el parentesco fonético no es exacto pero sí perceptible.

La palabra rima también entra en escena como forma conjugada del verbo “rimar”. En frases como este verso no rima con el anterior se observa esa flexibilidad natural del español. Incluso aquí persiste la misma regla ortográfica: ninguna forma básica del verbo exige una tilde artificial sobre la sílaba ri. Si aparece una tilde, por ejemplo, en rimábamos, se debe a la posición acentual y no a un supuesto cambio de significado.

¿Por qué algunos piensan que debería llevar tilde?

A veces, al pronunciar la palabra, alguien siente que la vocal suena “más fuerte”, como si eso justificara una marca gráfica. Pero el español no coloca tildes para reflejar intensidad o expresividad: la tilde cumple reglas estrictas basadas en la acentuación y en el tipo de final. Palabras como cima, suma, coma, tema comparten la misma dinámica.

¿Puede llevar tilde en algún contexto excepcional?

No. La lengua no contempla una segunda forma con cambio de significado que exija tilde diacrítica, y por eso no existe oposición entre rima y ríma. La segunda, básicamente, es un invento ortográfico sin función lingüística real.

Ejemplos según definiciones

Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada; en especial, aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un poema. En clase nos pidieron que hiciéramos unas rimas especiales para crear versos mucho más bonitos.

Conjunto de los sonidos consonantes y asonantes empleado en una19 composición lírica o por un autor en toda su obra lírica. La rima del poema es asonante.

Composición escrita en verso. Este poeta escribe unas rimas que son increíbles, me emociono nada más empezar a leer.

Estrofa de ocho versos endecasílabos que riman en consonante, los seis primeros de forma alterna y los dos últimos entre sí. Si ves este poema es una rima de las de manual.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra rima en cualquier texto. Recuerda que se escribe sin acento, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este sustantivo de una manera sencilla y sin ninguna duda.