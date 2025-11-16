Cómo se escribe presido o precido

En el caso de las palabras presido o precido podemos tener una duda sobre la forma de escribirse. Ambas se pueden pronunciar igual, pero solo una será la correcta, la otra formará parte de un grave error a la hora de escribir. Para evitar cometer este tipo de errores nada mejor que conocer a fondo cada palabra y evitar de esta manera que se produzcan equivocaciones. Toma nota de la palabra presido, descubre de dónde viene y empieza a utilizarla de la forma más adecuada, solo así evitarás cometer una falta de ortografía al escribir.

La palabra presido es totalmente válida y se usa como primera persona del singular del presente del verbo presidir, que significa dirigir, encabezar o estar al frente de algo.

Etimología y origen

El origen de presido se encuentra en el latín praesidere, una palabra que transmitía la idea de “estar sentado al frente” o “ocupar una posición de mando”. Con el tiempo, el verbo adquirió el sentido de dirigir o encabezar un grupo, una reunión o una institución. Cuando alguien dice “yo presido”, está expresando justamente eso: que es la persona responsable de conducir o coordinar cierta actividad. Es un término habitual en ambientes formales, como ámbitos académicos, administrativos o profesionales, pero también puede aparecer en situaciones cotidianas.

Por ejemplo, es completamente correcto afirmar: “Yo presido el equipo encargado del proyecto” o “Presido la mesa de diálogo”. En estos casos, el verbo ayuda a dejar claro quién tiene el papel de liderazgo en la situación.

La forma incorrecta

La forma “precido”, por su parte, es simplemente un desliz ortográfico. No pertenece al español estándar y no tiene ningún significado reconocido. Muchas veces aparece por confusión con verbos como “preceder” o “predecir”, pero esas conjugaciones no coinciden en absoluto: lo correcto sería “precedo” o “predigo”, según el caso. Otras veces es simplemente un error al teclear o una suposición intuitiva que, aunque parezca razonable, no corresponde a ninguna palabra real.

Por este motivo, escribir “precido” siempre se considera incorrecto, sin excepción. Esto cobra especial importancia en textos formales o profesionales, en los que la precisión y el cuidado del lenguaje suelen tener un peso importante.

Ejemplos según definiciones

Anota bien cada una de sus definiciones y fíjate con cada ejemplo, descubrir que esconden estas palabras es el primer paso para conseguir escribir correctamente sin faltas de ortografía.

Dirigir, en calidad de persona habilitada para ese fin, las tareas de un gobierno, una reunión, una empresa, un tribunal, etc.. Yo presido la reunión de la empresa, soy la persona responsable del área y es mi responsabilidad convocarla, las personas que no estén de acuerdo pueden manifestar su oposición en el correo de convocatoria.

Estar colocada en el lugar más importante de un espacio. La mesa que me regaló mi abuela preside el comedor, es una pieza para mi muy valiosa no solo por su precio, tiene un gran valor sentimental.

Predominar o destacar sobre las demás. Su tesis doctoral presidía la obra del departamento de letras, era una obra realmente brillante.

En resumen, la única forma adecuada es “presido”, y se utiliza cuando quieres comunicar que te encuentras al frente de una actividad, grupo o reunión. Así que, siempre que te surja la duda, recuerda que solo una de estas dos palabras tiene un lugar legítimo en el español.